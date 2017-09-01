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09:06 (мск), источник: ИА Башинформ

К микрорайону Инорс построят новую подъездную автодорогу

УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. К микрорайону Инорс построят новую подъездную автодорогу.

Новая автодорога будет построена от улицы Сельская Богородская до Индустриального шоссе. Как сообщает «РБК-Уфа», информация об этом проекте была представлена на последней сессии Горсовета.

Магистраль длиной около 1,3 километров обеспечит альтернативный, более удобный доступ в микрорайон Инорс со стороны Черниковки, а также для транспорта, идущего с проспекта Октября. Этот путь будет особенно удобен для жителей кварталов в районе озере Теплое, которым сейчас, добираясь до дома, приходится делать многокилометровый крюк. По данным представленной план-схемы, магистраль будет иметь по одной полосе движения в каждую сторону, что соответствует расчетной загрузке. Сейчас на месте прокладки спроектированной автодороги расположены лесные насаждения и пустыри. Информации о сроках начала и завершения работ по строительству представлено не было — они будут зависеть от наличия бюджетного финансирования.

Еще не построенная улица уже получила название. По обращению общественной организации «Ветераны Башкирэнерго», решением Горсовета, она была названа в честь бывшего сотрудника предприятия Такиуллы Алиева. Такиулла Алиев — георгиевский кавалер, участник Первой мировой и Гражданской войн, выдающийся энергостроитель. По его дипломному проекту в 1931 году была построена центральная электростанция в Черниковке. Также он возглавлял строительство ТЭЦ-2, линий электропередачи в Урало-Поволжье, Казахстане и Белоруссии.

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