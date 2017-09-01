К микрорайону Инорс построят новую подъездную автодорогу

Магистраль длиной около 1,3 километров обеспечит альтернативный, более удобный доступ в микрорайон Инорс со стороны Черниковки, а также для транспорта, идущего с проспекта Октября. Этот путь будет особенно удобен для жителей кварталов в районе озере Теплое, которым сейчас, добираясь до дома, приходится делать многокилометровый крюк. По данным представленной план-схемы, магистраль будет иметь по одной полосе движения в каждую сторону, что соответствует расчетной загрузке. Сейчас на месте прокладки спроектированной автодороги расположены лесные насаждения и пустыри. Информации о сроках начала и завершения работ по строительству представлено не было — они будут зависеть от наличия бюджетного финансирования.