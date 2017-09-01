К микрорайону Инорс построят новую подъездную автодорогу
УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. К микрорайону Инорс построят новую подъездную автодорогу.
УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. К микрорайону Инорс построят новую подъездную автодорогу.
Новая автодорога будет построена от улицы Сельская Богородская до Индустриального шоссе. Как сообщает «РБК-Уфа», информация об этом проекте была представлена на последней сессии Горсовета.
Магистраль длиной около 1,3 километров обеспечит альтернативный, более удобный доступ в микрорайон Инорс со стороны Черниковки, а также для транспорта, идущего с проспекта Октября. Этот путь будет особенно удобен для жителей кварталов в районе озере Теплое, которым сейчас, добираясь до дома, приходится делать многокилометровый крюк. По данным представленной
Еще не построенная улица уже получила название. По обращению общественной организации «Ветераны Башкирэнерго», решением Горсовета, она была названа в честь бывшего сотрудника предприятия Такиуллы Алиева. Такиулла Алиев — георгиевский кавалер, участник Первой мировой и Гражданской войн, выдающийся энергостроитель. По его дипломному проекту в 1931 году была построена центральная электростанция в Черниковке. Также он возглавлял строительство ТЭЦ-2, линий электропередачи в