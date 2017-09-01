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11:44 (мск), источник: Вести - Калининград

«Янтарьэнерго» и МФЦ теперь будут сотрудничать

«Янтарьэнерго» и многофункциональный центр подписали соглашения о сотрудничестве.

Источник: Вести - Калининград

Представители малого и среднего бизнеса региона теперь смогут получать услугу по технологическому присоединению к энергосетям, не посещая один из пяти специализированных Центров обслуживания клиентов компании.

Многофункциональный центр для бизнеса откроется 6 сентября на улице Уральской. Ежегодно «Янтарьэнерго» получает около полутора тысяч заявок предпринимателей на подключение к электросетям. Новинка позволит экономить бизнесменам их главный ресурс — время.

Игорь Маковский, генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»:

— Потребитель на себе не ощутит изменение сроков, как раз по акцептированию заявки и оказания услуг электроэнергетиками. Мы договорились как раз на период коммуникации и курьерских услуг, мы сократим свои регламенты, бизнес-процесс сократим на это количество дней, и потребитель будет получать свою услугу вовремя.

Андрей Толмачёв, заместитель министра экономики Калининградской области:

— Мы эту схему достаточно успешно обкатали для предоставлениях государственных, региональных и муниципальных услуг для населения в рамках наших МФЦ, которые у нас на территории всей Калининградской области существуют, поэтому у нас возникла идея сделать жизнь предпринимателя комфортней, лучше.

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