«Янтарьэнерго» и МФЦ теперь будут сотрудничать
«Янтарьэнерго» и многофункциональный центр подписали соглашения о сотрудничестве.
«Янтарьэнерго» и многофункциональный центр подписали соглашения о сотрудничестве.
Представители малого и среднего бизнеса региона теперь смогут получать услугу по технологическому присоединению к энергосетям, не посещая один из пяти специализированных Центров обслуживания клиентов компании.
Многофункциональный центр для бизнеса откроется 6 сентября на улице Уральской. Ежегодно «Янтарьэнерго» получает около полутора тысяч заявок предпринимателей на подключение к электросетям. Новинка позволит экономить бизнесменам их главный ресурс — время.
Игорь Маковский, генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»:
— Потребитель на себе не ощутит изменение сроков, как раз по акцептированию заявки и оказания услуг электроэнергетиками. Мы договорились как раз на период коммуникации и курьерских услуг, мы сократим свои регламенты,
Андрей Толмачёв, заместитель министра экономики Калининградской области:
— Мы эту схему достаточно успешно обкатали для предоставлениях государственных, региональных и муниципальных услуг для населения в рамках наших МФЦ, которые у нас на территории всей Калининградской области существуют, поэтому у нас возникла идея сделать жизнь предпринимателя комфортней, лучше.