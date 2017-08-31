Трамп и Трюдо надеются на соглашение по НАФТА к концу текущего года
ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и
ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и
«Лидеры также обсудили продолжающиеся переговоры по НАФТА и подтвердили надежду, что соглашение будет достигнуто до конца текущего года», — говорится в сообщении Белого дома.
Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию Трампа.
США ведут активную торговлю с Канадой и Мексикой, но импортируют больше, чем экспортируют. Так, при товарообороте в 525 миллиардов долларов с Мексикой в 2016 году торговый дефицит США составил 63 миллиарда долларов. С Канадой при объеме торговли в 545 миллиардов долларов торговый дефицит составил 11 миллиардов долларов.
США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов (2015).