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23:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Минэкономики рассчитывает на низкую безработицу и молодых женщин

Вклад фактора труда в будущую динамику ВВП в расчетах Минэкономики с 2018 года, по крайней мере в базовом сценарии, будет слабоотрицателен, и к 2022−2025 годам этот эффект будет наиболее сильным — он будет сокращать потенциальный ВВП в этот период на 0,4% в год.

Потенциальные проблемы рынка труда в расчетах Минэкономики очевидны: так, в целевом сценарии безработица в РФ должна сократиться до 4,5% (методика МОТ), а численность занятого населения — постоянно удерживаться на уровне 72,1 млн человек.

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По словам Максима Орешкина, Минэкономики считает эту безработицу в основном структурной, стабильность числа занятых при усиливающемся демографическом дефиците будет поддерживаться снижением безработицы в регионах с проблемами в этой сфере и поддержкой выхода на рынок труда молодых возрастных групп, в том числе женщин 25−34 лет.

Видимо, еще одним стимулом работать предполагается и восстановление умеренного роста реальных располагаемых доходов (пик роста в 2,3% в 2018 году после индексации зарплат в бюджетном секторе, затем рост на 1,4−1,7% в 2019—2020 годах). Минэкономики ожидает и естественного на восходящей фазе цикла снижения сбережений домохозяйств в среднесрочной перспективе.

С точки зрения потребителей и домохозяйств, реализация прогноза Минэкономики вообще выглядит достаточно позитивной — Максим Орешкин уточнил, что цифры роста номинальных и реальных зарплат, реальных располагаемых доходов являются в прогнозе скорее нижней границей оценок. Кроме того, Минэкономики также предполагает, что рост в сельском хозяйстве, в прогнозе на 2018−2020 годы, видимо, достаточно умеренный, будет достаточно высок и в 2017 году — ведомство допускает снижение среднегодовой инфляции по итогам этого года до 4% годовых, а к концу года — до 3,5−3,7% «год к году помесячно».

В расчетах ведомства урожай 2017 года предполагается не ниже, чем в 2016 году: два первых дождливых месяца лета лишь сдвинули период снижения агроцен с июля на август и, возможно, не затронули объемы выпуска в растениеводстве.

Дмитрий Бутрин

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