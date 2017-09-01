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00:16 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь по-прежнему далека от лидеров по скорости интернета

Согласно последним исследованиям, проведенным в текущем году консорциумом M-Lab, островной Сингапур стал самой «быстрой» страной среди 189 государств мира по скорости широкополосного доступа в интернет. Беларусь здесь занимает лишь 64-ю позицию.

Источник: Ежедневник.by

По данным исследования, мировой лидер обладает средней скоростью загрузки 55,13 Мбит/с.

В «призовую» тройку входят Швеция, у которой 40,16 Мбит/с, а за ней следует Тайвань с 34,40 Мбит/с.

Беларусь расположилась на 64 позиции, имея средний показатель скорости доступа в интернет 6,68 Мбит/с. Отставание от мирового лидера Сингапура у Беларуси составляет 8.25 раз. Опережает нас и Россия, которая оказалась на 43 позиции (11.59 Мбит/с).

Самый медленный интернет среди всех анализируемых стран в Буркина-Фасо (0.49 Мбит/с), Габоне (0.41 Мбит/с) и Йемене (0.34 Мбит/с). Проведенные исследования были основаны на 64 млн тестовых запросах, причем 45 млн было из США, 4 млн из Канады и 2 млн из Австралии.

Приведем еще одну оценку скорости Интернета в различных странах мира, которую предоставили эксперты сервиса Speedtest. В данном исследовании была указана, например, десятка стран мира с самым качественным мобильным покрытием. Это: 1 место — Норвегия (52,59 Мбит/с), 2 — Нидерланды (46,94 Мбит/с), 3 — Венгрия (46,24 Мбит/с), 4 — Сингапур (45,99 Мбит/с), 5 — Мальта (44,84 Мбит/с), 6 — Австралия (44,64 Мбит/с), 7 — ОАЭ (43,98 Мбит/с), 8 — Южная Корея (42,09 Мбит/с), 9 — Бельгия (37,81 Мбит/с), 10 — Исландия (36,84 Мбит/с).

Беларусь в данном рейтинге оказалась на далекой 69-й позиции (15,80 Мбит/с, причем отставание от лидера в более чем в 3,3 раза). С другой стороны, наша республика опережает Россию, которая на 72-м месте, (15,60 Мбит/с), а также Украину — 109-е место (8,46 Мбит/с).

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