Беларусь по-прежнему далека от лидеров по скорости интернета
Согласно последним исследованиям, проведенным в текущем году консорциумом
Согласно последним исследованиям, проведенным в текущем году консорциумом
По данным исследования, мировой лидер обладает средней скоростью загрузки 55,13 Мбит/с.
В «призовую» тройку входят Швеция, у которой 40,16 Мбит/с, а за ней следует Тайвань с 34,40 Мбит/с.
Беларусь расположилась на 64 позиции, имея средний показатель скорости доступа в интернет 6,68 Мбит/с. Отставание от мирового лидера Сингапура у Беларуси составляет 8.25 раз. Опережает нас и Россия, которая оказалась на 43 позиции (11.59 Мбит/с).
Самый медленный интернет среди всех анализируемых стран в
Приведем еще одну оценку скорости Интернета в различных странах мира, которую предоставили эксперты сервиса Speedtest. В данном исследовании была указана, например, десятка стран мира с самым качественным мобильным покрытием. Это: 1 место — Норвегия (52,59 Мбит/с), 2 — Нидерланды (46,94 Мбит/с), 3 — Венгрия (46,24 Мбит/с), 4 — Сингапур (45,99 Мбит/с), 5 — Мальта (44,84 Мбит/с), 6 — Австралия (44,64 Мбит/с), 7 — ОАЭ (43,98 Мбит/с), 8 — Южная Корея (42,09 Мбит/с), 9 — Бельгия (37,81 Мбит/с), 10 — Исландия (36,84 Мбит/с).
Беларусь в данном рейтинге оказалась на далекой 69-й позиции (15,80 Мбит/с, причем отставание от лидера в более чем в 3,3 раза). С другой стороны, наша республика опережает Россию, которая на 72-м месте, (15,60 Мбит/с), а также Украину — 109-е место (8,46 Мбит/с).