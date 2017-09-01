ЦБ обяжет банки усилить защиту финансовых приложений
Новые требования единого стандарта Центробанка станут обязательными к исполнению с 2019 года.
Новые требования единого стандарта Центробанка станут обязательными к исполнению с 2019 года.
Банки должны уделять особое внимание безопасности собственных финансовых приложений — интернет- и мобильного банка, корпоративных приложений и внутренних порталов. Это следует из последней версии стандарта по кибербезопасности ЦБ, с которым ознакомились «Известия». Документ обязывает кредитные организации регулярно проводить анализ приложений на наличие уязвимостей или — если они проходили сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) — использовать их сертифицированные версии. В
Выход нового стандарта по кибербезопасности ЦБ анонсировал на прошлой неделе, не раскрыв его содержание.
— После установления в нормативных актах Банка России ссылок об обязательности применения банками стандарта его выполнение будет проверяться ЦБ в ходе проведения инспекций и надзорных мероприятий, — рассказали «Известиям» в
Основной акцент в новом стандарте сделан на защите любых банковских приложений, включая интернет- и мобильный банк,
Мер защиты, которые должны будут соблюдать банки, стандарт содержит более десятка. В частности, кредитные организации должны обеспечить шифрование и возможность дистанционного удаления данных. Также, по мнению ЦБ, необходимо проводить и проверку клиентов при входе в интернет- или мобильный банк со смартфонов и компьютеров (сотрудников финансовых учреждений будут проверять при доступе к корпоративным приложениям и порталам). Если клиент
— ЦБ делает акцент на новом блоке требований, так как это — ответ на массовые взломы банковских систем в последнее время, — пояснил «Известиям» замдиректора центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Андрей Янкин. — Во многих банках бытует мнение, что к внутренним системам злоумышленник доступ не получит, поэтому об их безопасности можно не беспокоиться. Эта устаревшая концепция уже стала причиной большого числа взломов, потери от которых измеряются миллиардами рублей. В стандарте перечислен набор базовых мер безопасности. Это некоторый минимум, ниже которого опускаться недопустимо.
Директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов отметил, что на практике защитой своих приложений от компьютерных атак сегодня занимаются немногие банки. По данным Positive Technologies, 71% мобильных банков, 25%
По прогнозам экспертов, стандарт поможет снизить объем кибермошенничества. Однако, каким будет эффект от его введения на фоне усилий FinCERT (подразделение ЦБ по борьбе с кибермошенничеством), работы ЦБ по отслеживанию и блокировке мошеннических операций и деятельности правоохранителей, специалисты по информационной безопасности оценить затруднились.