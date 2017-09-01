Губернатор Калифорнии примет участие в ВЭФ во Владивостоке

Источник: РИА Новости

«Губернатор примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке (Россия) на следующей неделе, чтобы продолжить расширение сотрудничества в рамках Тихоокеанского региона по борьбе с изменением климата», — отмечается в заявлении.

Сам Браун заявил, что этот форум — «не просто повод для привлечения инвестиций, это возможность укрепить наше обязательство по декарбонизации экономики (сокращению потребления углеродного топлива)».

Губернатор Калифорнии прибудет во Владивосток 5 сентября, во вторник, и вернется в Калифорнию 8 сентября.

На ВЭФ-2017 он примет участие в панельной сессии под названием «Четырехугольник России-Китая-Японии-США: Есть ли возможности для сотрудничества?». Кроме того, он выступит в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.