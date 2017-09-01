Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
В Госдепе США сделали заявление о военных учениях России
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Сотня российских "убийц танков" встревожила Запад – СМИ
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
04:52 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор Калифорнии примет участие в ВЭФ во Владивостоке

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Джерри Браун примет участие в экономическом форуме во Владивостоке на следующей неделе, следует из заявления на сайте политика.

Источник: РИА Новости

«Губернатор примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке (Россия) на следующей неделе, чтобы продолжить расширение сотрудничества в рамках Тихоокеанского региона по борьбе с изменением климата», — отмечается в заявлении.

Сам Браун заявил, что этот форум — «не просто повод для привлечения инвестиций, это возможность укрепить наше обязательство по декарбонизации экономики (сокращению потребления углеродного топлива)».

Губернатор Калифорнии прибудет во Владивосток 5 сентября, во вторник, и вернется в Калифорнию 8 сентября.

На ВЭФ-2017 он примет участие в панельной сессии под названием «Четырехугольник России-Китая-Японии-США: Есть ли возможности для сотрудничества?». Кроме того, он выступит в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В 2016 году форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 К русскому вторжению готовы: почему Прибалтику мы никогда не завоюем
Стал известен прогноз по курсу доллара на конец года
Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить
США потратят миллионы на борьбу с информационным влиянием России
В Пхеньяне бросили вызов СБ ООН, пообещав больше пусков ракет
СМИ: против Путина на выборах могут выставить женщину
Пострадавшим от урагана «Харви» районам грозит нашествие комаров
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь