Омск 5 лет будет получать по 500 млн рублей на ремонт дворов
В 2017 году этих денег хватило на благоустройство 186 дворов.
В 2017 году этих денег хватило на благоустройство 186 дворов.
По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» Омску ежегодно в течение пяти лет будет выделяться по 500 млн рублей. На эти деньги будут не только ремонтировать дворы, но и заниматься благоустройством парков, скверов и зелёных зон, — передаёт ТАСС.
В этом году на выделенные деньги удастся завершить ремонт проездов, замену бордюров и асфальтирование тротуаров в 186 дворах областного центра.
«Омск будет получать на благоустройство городских территорий порядка 500 миллионов рублей ежегодно в течение пяти лет. Со следующего года это будут не только дворы, но и парковые зоны, общественные пространства. Наша задача — сделать город привлекательным для омичей непосредственно в месте проживания, чтобы они могли выйти в парк рядом со своим домом», — цитирует агентство слова губернатора Омской области Виктора Назарова.
Напомним, что проект «Формирование комфортной городской среды» предназначен для благоустройства городов и посёлков с населением больше 1 тысячи человек. В рамках программы приводят в порядок городские дворы и общественные зоны. В 2017 и 2018 годах на эти цели на всю страну было выделено больше 50 млрд рублей из федерального бюджета.