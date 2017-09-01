Омск 5 лет будет получать по 500 млн рублей на ремонт дворов

Источник: Аргументы и факты

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» Омску ежегодно в течение пяти лет будет выделяться по 500 млн рублей. На эти деньги будут не только ремонтировать дворы, но и заниматься благоустройством парков, скверов и зелёных зон, — передаёт ТАСС.

В этом году на выделенные деньги удастся завершить ремонт проездов, замену бордюров и асфальтирование тротуаров в 186 дворах областного центра.

«Омск будет получать на благоустройство городских территорий порядка 500 миллионов рублей ежегодно в течение пяти лет. Со следующего года это будут не только дворы, но и парковые зоны, общественные пространства. Наша задача — сделать город привлекательным для омичей непосредственно в месте проживания, чтобы они могли выйти в парк рядом со своим домом», — цитирует агентство слова губернатора Омской области Виктора Назарова.

Уже в следующем году акцент с дворовых территорий будет смещён на зелёные уголки Омска и их благоустройство.