Хабаровский край завершил программу переселения из аварийного жилья
Начатый в 2011 году проект по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Хабаровском крае завершен, сообщила
Начатый в 2011 году проект по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Хабаровском крае завершен, сообщила
Накануне в
Новыми квартирами обзавелись жители
На переселение граждан потратили 2,3 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей региону предоставил Фонд содействия и реформирования ЖКХ. Кроме того, специалисты фонда оказывали региону на всех этапах методическую помощь, отметили в
Удельный вес аварийных домов на Дальнем Востоке — самый высокий в стране. Почти полмиллиона дальневосточников живут в ветхих и аварийных зданиях. При этом строить новое жильё в ДФО почти в полтора раза дороже, чем в других регионах.