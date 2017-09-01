Хабаровский край завершил программу переселения из аварийного жилья

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Накануне в Николаевске-на-Амуре сдали последние дома. За семь лет построены 52 новых малоэтажных дома. Ещё 83 жилых помещения приобретены для переселенцев. Всего c 2011 года жилищные условия улучшили около 3 тыс. человек.

Новыми квартирами обзавелись жители Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Советской Гавани, поселков Заветы Ильича, Гатка, Лососина, Майский в Советско-Гаванском районе, Эворон в Солнечном районе.

На переселение граждан потратили 2,3 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей региону предоставил Фонд содействия и реформирования ЖКХ. Кроме того, специалисты фонда оказывали региону на всех этапах методическую помощь, отметили в пресс-службе.