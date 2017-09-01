Авиарейсы по направлению Баку — Казань — Баку станут ежедневными

Полеты будут выполняться на 106-местных воздушных судах Embraer 190 и на 122-местных Airbus A319.

По вторникам, средам, пятницам и воскресеньям борт вылетает из Казани в 21.10 с прибытием в Баку в 00.40. Вылет из Баку осуществляется в 18.00, и в 19.40 самолет приземляется в аэропорту Казани.

По понедельникам, четвергам и субботам вылететь из Казани в Баку можно в 23.10 с прибытием в 2.40. Вылет из Баку — в 20.00, в 21.40 самолет садится в аэропорту Казани.