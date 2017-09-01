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07:09 (мск), источник: Kazinform

Мировые компании предложат свое видение развития Астаны до 2025 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пять ведущих мировых компаний предложат свое видение развития Астаны до 2025 года. Об этом сообщает AstanaMedia в Facebook.

Источник: Kazinform

Отбор международных участников на разработку концепции мастер-плана Астаны до 2025 года проводился в начале августа.

«Мы полностью поменяем формат генерального планирования. Утвержден мастер-план “2025”, конкурс концепции уже разыгран, и пять международных команд будут предлагать свои варианты до конца этого года, по истечению которого мы выберем финалиста и будем уже реализовывать сам мастер-план в 2018 году», — сообщил заместитель руководителя Центра урбанистики при ТОО «НИПИ Астанагенплан» Асхат Садуов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новая концепция плана столицы предусматривает застройку города по полицентричному принципу и рассчитан на население в два миллиона человек. Новый план разработают на опыте Копенгагена, Лондона и Дубая.

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