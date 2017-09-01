Мировые компании предложат свое видение развития Астаны до 2025 года
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пять ведущих мировых компаний предложат свое видение развития Астаны до 2025 года. Об этом сообщает AstanaMedia в Facebook.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пять ведущих мировых компаний предложат свое видение развития Астаны до 2025 года. Об этом сообщает AstanaMedia в Facebook.
Отбор международных участников на разработку концепции
«Мы полностью поменяем формат генерального планирования. Утвержден
Новая концепция плана столицы предусматривает застройку города по полицентричному принципу и рассчитан на население в два миллиона человек. Новый план разработают на опыте Копенгагена, Лондона и Дубая.