Мировые компании предложат свое видение развития Астаны до 2025 года

«Мы полностью поменяем формат генерального планирования. Утвержден мастер-план “2025”, конкурс концепции уже разыгран, и пять международных команд будут предлагать свои варианты до конца этого года, по истечению которого мы выберем финалиста и будем уже реализовывать сам мастер-план в 2018 году», — сообщил заместитель руководителя Центра урбанистики при ТОО «НИПИ Астанагенплан» Асхат Садуов.