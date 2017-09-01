Зарплата новосибирцев меньше средней по Сибири

Так, средняя зарплата по СФО равняется 33076 рублей. Больше всех получают жители Красноярского края — в среднем 40035 рублей. Самый низкий показатель — у Алтайского края с 21750 рублями. В указанные суммы включены налоги и другие удержания, подчеркивает Новосибирскстат.

Самые высокие зарплаты в Новосибирской области зафиксированы в финансовой и страховой сферах — в среднем 59015 рублей.

Чуть меньше, 55413 рублей, получают работники, задействованные в области информации и связи. Также солидной на фоне остальных выглядит зарплата новосибирцев, занятых в профессиональной, научной и технической деятельности — 43489 рублей.

Меньше всего получают новосибирцы, работающие в гостиницах и общепите — в среднем 17182 рубля. Ненамного больше зарплата у работников, занятых в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 17221 рубль.

Довольно низкая средняя зарплата в строительной отрасли — 22590 рублей. В сфере образования этот показатель равен 28971 рублю. Сопоставимы зарплаты и у медиков — 28161 рубль. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений приносит своим работникам в среднем по 30868 рублей.

Самая низкая заработная плата в СФО зарегистрирована у тувинских охотников, рыболовов и крестьян — 7338 рублей. Больше всего получают красноярцы, занятые добычей полезных ископаемых — 92411 рублей.