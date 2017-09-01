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08:41 (мск), источник: VN.ru

Зарплата новосибирцев меньше средней по Сибири

32499 рублей — именно столько составила среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Новосибирской области в январе-июне 2017 года. Это меньше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, сообщает Новосибирскстат.

Так, средняя зарплата по СФО равняется 33076 рублей. Больше всех получают жители Красноярского края — в среднем 40035 рублей. Самый низкий показатель — у Алтайского края с 21750 рублями. В указанные суммы включены налоги и другие удержания, подчеркивает Новосибирскстат.

Самые высокие зарплаты в Новосибирской области зафиксированы в финансовой и страховой сферах — в среднем 59015 рублей.

Чуть меньше, 55413 рублей, получают работники, задействованные в области информации и связи. Также солидной на фоне остальных выглядит зарплата новосибирцев, занятых в профессиональной, научной и технической деятельности — 43489 рублей.

Меньше всего получают новосибирцы, работающие в гостиницах и общепите — в среднем 17182 рубля. Ненамного больше зарплата у работников, занятых в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 17221 рубль.

Довольно низкая средняя зарплата в строительной отрасли — 22590 рублей. В сфере образования этот показатель равен 28971 рублю. Сопоставимы зарплаты и у медиков — 28161 рубль. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений приносит своим работникам в среднем по 30868 рублей.

Самая низкая заработная плата в СФО зарегистрирована у тувинских охотников, рыболовов и крестьян — 7338 рублей. Больше всего получают красноярцы, занятые добычей полезных ископаемых — 92411 рублей.

Общая задолженность по зарплате в Новосибирской области по состоянию на 1 августа составила 92,1 миллиона рублей, сократившись за июль на 7,5%. Некоторые сотрудники строительных организаций, доведенные до отчаяния невыплатой зарплаты, принялись буквально шантажировать работодателей с высоты строительных кранов. 4 августа произошел очередной, пятый по счету, подобный случай. По данному факту следственные органы проводят проверки, возбуждены уголовные дела.

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