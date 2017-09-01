Зарплата новосибирцев меньше средней по Сибири
32499 рублей — именно столько составила среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Новосибирской области в
32499 рублей — именно столько составила среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Новосибирской области в
Так, средняя зарплата по СФО равняется 33076 рублей. Больше всех получают жители Красноярского края — в среднем 40035 рублей. Самый низкий показатель — у Алтайского края с 21750 рублями. В указанные суммы включены налоги и другие удержания, подчеркивает Новосибирскстат.
Чуть меньше, 55413 рублей, получают работники, задействованные в области информации и связи. Также солидной на фоне остальных выглядит зарплата новосибирцев, занятых в профессиональной, научной и технической деятельности — 43489 рублей.
Меньше всего получают новосибирцы, работающие в гостиницах и общепите — в среднем 17182 рубля. Ненамного больше зарплата у работников, занятых в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 17221 рубль.
Довольно низкая средняя зарплата в строительной отрасли — 22590 рублей. В сфере образования этот показатель равен 28971 рублю. Сопоставимы зарплаты и у медиков — 28161 рубль. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений приносит своим работникам в среднем по 30868 рублей.
Самая низкая заработная плата в СФО зарегистрирована у тувинских охотников, рыболовов и крестьян — 7338 рублей. Больше всего получают красноярцы, занятые добычей полезных ископаемых — 92411 рублей.
Общая задолженность по зарплате в Новосибирской области по состоянию на 1 августа составила 92,1 миллиона рублей, сократившись за июль на 7,5%. Некоторые сотрудники строительных организаций, доведенные до отчаяния невыплатой зарплаты, принялись буквально шантажировать работодателей с высоты строительных кранов. 4 августа произошел очередной, пятый по счету, подобный случай. По данному факту следственные органы проводят проверки, возбуждены уголовные дела.