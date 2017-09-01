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09:28 (мск), источник: СуперОмск

В Омске возобновляется строительство метро

На строительные работы на первом пусковом участке выделено 127 млн рублей.

Источник: Reuters

Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений правительства Омской области ищет подрядчика для строительства первого пускового участка линии омского метро от станции «Красный Путь» (библиотека им. А. С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная). Работы стоимостью 127 млн рублей необходимо будет завершить к 20 декабря.

Основной объем заказа составит опалубка и бетонирование стен и перекрытий. На станции «Библиотека им. А. С. Пушкина» будут монтироваться вентиляционные киоск и канал.

Гарантийный срок работы составит 60 месяцев. В основу будет положена рабочая документация, выполненная ОАО «Сибмост».

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