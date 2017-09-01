Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
08:47 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермяки будут платить за отопление по-новому

В двухэтажных домах до 1999 года постройки нормативы снижены в среднем на 10%. А в 19 муниципалитетах изменены сроки отопительного периода.

Источник: Вести - Пермь

С 1 сентября жители двухэтажных домов в Перми и крае будут меньше платить за отопление. Речь идет о домах до 1999 года постройки — для них нормативы были снижены в среднем на 10%.

Кроме того, в 19 муниципалитетах были изменены сроки отопительного периода. Теперь он составляет не семь, а восемь месяцев, а сумма за отопление в целом не меняется — соответственно, плата за один месяц уменьшается. Предполагается, что экономия составит от 200 до 800 рублей. Больше всего смогут сэкономить жители Перми. Если взять среднюю площадь квартиры 50 квадратных метров, общая плата за отопление будет меньше на 800 рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить
США потратят миллионы на борьбу с информационным влиянием России
В Пхеньяне бросили вызов СБ ООН, пообещав больше пусков ракет
СМИ: против Путина на выборах могут выставить женщину
Пострадавшим от урагана «Харви» районам грозит нашествие комаров
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь