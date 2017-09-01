Пермяки будут платить за отопление по-новому

С 1 сентября жители двухэтажных домов в Перми и крае будут меньше платить за отопление. Речь идет о домах до 1999 года постройки — для них нормативы были снижены в среднем на 10%.

Кроме того, в 19 муниципалитетах были изменены сроки отопительного периода. Теперь он составляет не семь, а восемь месяцев, а сумма за отопление в целом не меняется — соответственно, плата за один месяц уменьшается. Предполагается, что экономия составит от 200 до 800 рублей. Больше всего смогут сэкономить жители Перми. Если взять среднюю площадь квартиры 50 квадратных метров, общая плата за отопление будет меньше на 800 рублей.