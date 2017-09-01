180 работников Ангарской нефтехимической компании награждены ко Дню нефтяника
Также 28 сотрудников дочерних обществ предприятия поощрены высокими наградами.
Также 28 сотрудников дочерних обществ предприятия поощрены высокими наградами.
180 сотрудников Ангарской нефтехимической компании наградили ко Дню нефтяника. Также накануне праздника 28 работников дочерних обществ предприятия поощрили высокими наградами. Руководители предприятия и профсоюзной организации, администрации Ангарского городского округа поздравили и вручили награды. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Высшая корпоративная награда НК «Роснефть» — звание «Почетный работник НК «Роснефть» — присвоено машинисту компрессорных установок цеха химического завода Александру Богданову, оператору старшему технологических установок нефтеперерабатывающего завода Сергею Сурину и главному метрологу завода масел Сергею Попову.
«Почетные грамоты и благодарственные письма НК “Роснефть” получили 35 человек, награды мэра АГО — 10 человек. 15 нефтехимиков представлены к наградам министерства энергетики Российской Федерации», — отметили в
В рамках празднования на центральной площади Ангарска для всех горожан состоялись