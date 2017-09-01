Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Украина отреагировала на слова главы ЕК о ее месте в ЕС и НАТО
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
13Умерла Вера Глаголева
09:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

180 работников Ангарской нефтехимической компании награждены ко Дню нефтяника

Также 28 сотрудников дочерних обществ предприятия поощрены высокими наградами.

Источник: Reuters

180 сотрудников Ангарской нефтехимической компании наградили ко Дню нефтяника. Также накануне праздника 28 работников дочерних обществ предприятия поощрили высокими наградами. Руководители предприятия и профсоюзной организации, администрации Ангарского городского округа поздравили и вручили награды. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе АНХК.

Высшая корпоративная награда НК «Роснефть» — звание «Почетный работник НК «Роснефть» — присвоено машинисту компрессорных установок цеха химического завода Александру Богданову, оператору старшему технологических установок нефтеперерабатывающего завода Сергею Сурину и главному метрологу завода масел Сергею Попову.

«Почетные грамоты и благодарственные письма НК “Роснефть” получили 35 человек, награды мэра АГО — 10 человек. 15 нефтехимиков представлены к наградам министерства энергетики Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

В рамках празднования на центральной площади Ангарска для всех горожан состоялись культурно-массовые мероприятия — концерт творческих коллективов, спортивные соревнования в разных видах спорта, аттракционы, игровые программы для родителей с детьми, мастер-классы. Завершился праздник дневным фейерверком.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Ян Цапник: У иркутян отличный вкус и они с удовольствием посмотрят фильм "Гоголь. Начало"
Солнце, море и вечное лето: чарующая магия Пхукета
Кандидатом в президенты России может стать женщина
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
В Пхеньяне бросили вызов СБ ООН, пообещав больше пусков ракет
Налог на движимое имущество могут отменить
Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь