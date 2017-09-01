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09:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Советском районе Волгограда избавятся от 26 стихийных свалок

26 стихийных свалок общей площадью 55 гектаров ликвидируют в Советском районе Волгограда, объем вывозимого мусора составит около 6 000 кубометров.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, работы по очистке территории, т.е. вывозу отходов, а также покосу травы и камыша уже организованы в районе. Здесь с начала лета ликвидировано девять стихийных свалок, с которых вывезено около 2 000 кубометров мусора.

Стихийная свалка в овраге за поселком Верхняя Ельшанка годами образовывалась из-за жителей близлежащих домов и проезжающих мимо по трассе автомобилистов. В рамках муниципального контракта подрядчику предстоит очистить с помощью спецтехники около 4 000 квадратных метров территории и вывезти 1 500 кубометров мусора.

Всего с начала 2017 года в Волгограде ликвидировано более 50 мест несанкционированного складирования ТБО, с которых вывезено более 5 000 кубометров мусора.

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