В Советском районе Волгограда избавятся от 26 стихийных свалок

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, работы по очистке территории, т.е. вывозу отходов, а также покосу травы и камыша уже организованы в районе. Здесь с начала лета ликвидировано девять стихийных свалок, с которых вывезено около 2 000 кубометров мусора.

Стихийная свалка в овраге за поселком Верхняя Ельшанка годами образовывалась из-за жителей близлежащих домов и проезжающих мимо по трассе автомобилистов. В рамках муниципального контракта подрядчику предстоит очистить с помощью спецтехники около 4 000 квадратных метров территории и вывезти 1 500 кубометров мусора.