В Советском районе Волгограда избавятся от 26 стихийных свалок
26 стихийных свалок общей площадью 55 гектаров ликвидируют в Советском районе Волгограда, объем вывозимого мусора составит около 6 000 кубометров.
26 стихийных свалок общей площадью 55 гектаров ликвидируют в Советском районе Волгограда, объем вывозимого мусора составит около 6 000 кубометров.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, работы по очистке территории, т.е. вывозу отходов, а также покосу травы и камыша уже организованы в районе. Здесь с начала лета ликвидировано девять стихийных свалок, с которых вывезено около 2 000 кубометров мусора.
Стихийная свалка в овраге за поселком Верхняя Ельшанка годами образовывалась
Всего с начала 2017 года в Волгограде ликвидировано более 50 мест несанкционированного складирования ТБО, с которых вывезено более 5 000 кубометров мусора.