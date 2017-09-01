Минэкономразвития предложило не вводить налог на движимое имущество

Источник: РИА Новости

Как отмечается в материалах к документу, реализация предложенных законопроектом норм будет стимулировать процесс обновления основных фондов, окажет благоприятное воздействие на процесс модернизации производств и увеличит инвестиции хозяйствующих субъектов в реальный сектор экономики.

Движимое имущество и сейчас не облагается налогом, однако с 2018 года решение этого вопроса будет находиться в компетенции регионов.

В июле замминистра экономического развития РФ Станислав Воскресенский сообщил, что министерство предлагает вернуть это не в виде льготы, а в виде поправок в объект налогообложение. Исключить, таким образом, из налогообложения движимое имущество.

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Ранее в августе сообщалось, что Минфин и Минэкономразвития разошлись в оценке эффективности передачи на региональный уровень права предоставления льгот по налогу на движимое имущество предприятий. Тогда глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что МЭР считает этот налог вредным. По его словам, есть опасность, что какой-нибудь регион может не понять тех последствий, которые могут быть и, соответственно, привести к тому, что в регионе инвестиционный процесс и инвестиционная активность может серьезно отстать.