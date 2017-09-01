Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
Украина отреагировала на слова главы ЕК о ее месте в ЕС и НАТО
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Волочкова посетила следователя в умопомрачительном мини - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
13Умерла Вера Глаголева
10:24 (мск), источник: РИА Новости

Минэкономразвития предложило не вводить налог на движимое имущество

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ опубликовало проект поправок в Налоговый кодекс, который направлен на выведение движимого имущества из объектов налогообложения налогом на имущество организаций, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА Новости

Как отмечается в материалах к документу, реализация предложенных законопроектом норм будет стимулировать процесс обновления основных фондов, окажет благоприятное воздействие на процесс модернизации производств и увеличит инвестиции хозяйствующих субъектов в реальный сектор экономики.

Движимое имущество и сейчас не облагается налогом, однако с 2018 года решение этого вопроса будет находиться в компетенции регионов.

В июле замминистра экономического развития РФ Станислав Воскресенский сообщил, что министерство предлагает вернуть это не в виде льготы, а в виде поправок в объект налогообложение. Исключить, таким образом, из налогообложения движимое имущество.

Читайте также
Минфин РФ разработал поправки по налоговым льготам для жильцов «хрущевок»

Ранее в августе сообщалось, что Минфин и Минэкономразвития разошлись в оценке эффективности передачи на региональный уровень права предоставления льгот по налогу на движимое имущество предприятий. Тогда глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что МЭР считает этот налог вредным. По его словам, есть опасность, что какой-нибудь регион может не понять тех последствий, которые могут быть и, соответственно, привести к тому, что в регионе инвестиционный процесс и инвестиционная активность может серьезно отстать.

Однако глава Минфина Антон Силуанов считает обоснованным решение передать регионам право устанавливать или не устанавливать данную льготу. Он сообщал, что регионы будут принимать решение с учетом экономической целесообразности и при необходимости будут предоставлять предприятиям преференции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 К русскому вторжению готовы: почему Прибалтику мы никогда не завоюем
Стал известен прогноз по курсу доллара на конец года
Кандидатом в президенты России может стать женщина
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
В Пхеньяне бросили вызов СБ ООН, пообещав больше пусков ракет
Число жертв урагана «Харви» в США достигло 44 человек
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам
Спорт
Дзюба — без сюрпризов, ЦСКА — без новичков Верили. Надеялись. Ждали. Но Дзюба и с места не сдвинулся, оставшись в «Зените». Что же происходило в заключительные часы трансферного окна в офисе РФПЛ
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь