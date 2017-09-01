Торговая галерея на улице Новороссийской в Волгограде готовится к открытию

Ведутся работы по укладке брусчатки для новой велостоянки, монтажу светопропускающих козырьков над входными группами, оборудованными удобными перилами, устанавливаются урны. В скором времени здесь появятся лавочки и вазоны с цветами.

Открытие павильонов для покупателей планируется к 15 сентября. Три павильона площадью по 38 кв. метров, выполненные в едином современном облике, уже составили новый торговый ряд на улице Новороссийской, места в них займут местные товаропроизводители.

Как пояснили владельцы галереи, в первую очередь, перечень арендаторов на места в торговых галереях формировался с учетом мнения и запросов жителей микрорайона, поэтому в павильонах будут размещены товары исключительно волгоградских производителей — колбасы и мясные деликатесы, молочная и хлебобулочная продукция, овощи, фрукты, соленья.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, летом заключено 43 контракта с инвесторами для размещения торговых галерей в разных районах Волгограда. Согласно условиям заключенных четырехлетних договоров, победители аукционов устанавливают современные торговые точки в едином архитектурном решении и благоустраивают прилегающую территорию в соответствии с индивидуальными дизайн-проектами, в перечень работ входят озеленение, мощение тротуарной плиткой, установка урн, скамеек. Главные условия определения точек размещения — требования безопасности и комфорта горожан.

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Всего же в новой схеме, с учетом последних изменений, предусмотрено 55 мест для размещения аналогичных объектов.

— На территории Центрального района разместятся пять торговых галерей, — прокомментировал заместитель главы райадминистрации Михаил Прокопенко. — Торги прошли по всем площадкам — три из которых расположены на улице Новороссийской и две на улице Ткачева. Обязательным условием при размещении торговой галереи является заключение договора о благоустройстве и дальнейшем содержании прилегающей территории, то есть собственники данных объектов должны обеспечить чистоту и порядок на вверенных им участках.