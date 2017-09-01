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10:18 (мск), источник: РИАЦ

Торговая галерея на улице Новороссийской в Волгограде готовится к открытию

Комплексное благоустройство территории новой торговой галереи на улице Новороссийской в Волгограде подходит к завершению.

Ведутся работы по укладке брусчатки для новой велостоянки, монтажу светопропускающих козырьков над входными группами, оборудованными удобными перилами, устанавливаются урны. В скором времени здесь появятся лавочки и вазоны с цветами.

Открытие павильонов для покупателей планируется к 15 сентября. Три павильона площадью по 38 кв. метров, выполненные в едином современном облике, уже составили новый торговый ряд на улице Новороссийской, места в них займут местные товаропроизводители.

Как пояснили владельцы галереи, в первую очередь, перечень арендаторов на места в торговых галереях формировался с учетом мнения и запросов жителей микрорайона, поэтому в павильонах будут размещены товары исключительно волгоградских производителей — колбасы и мясные деликатесы, молочная и хлебобулочная продукция, овощи, фрукты, соленья.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, летом заключено 43 контракта с инвесторами для размещения торговых галерей в разных районах Волгограда. Согласно условиям заключенных четырехлетних договоров, победители аукционов устанавливают современные торговые точки в едином архитектурном решении и благоустраивают прилегающую территорию в соответствии с индивидуальными дизайн-проектами, в перечень работ входят озеленение, мощение тротуарной плиткой, установка урн, скамеек. Главные условия определения точек размещения — требования безопасности и комфорта горожан.

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Всего же в новой схеме, с учетом последних изменений, предусмотрено 55 мест для размещения аналогичных объектов.

— На территории Центрального района разместятся пять торговых галерей, — прокомментировал заместитель главы райадминистрации Михаил Прокопенко. — Торги прошли по всем площадкам — три из которых расположены на улице Новороссийской и две на улице Ткачева. Обязательным условием при размещении торговой галереи является заключение договора о благоустройстве и дальнейшем содержании прилегающей территории, то есть собственники данных объектов должны обеспечить чистоту и порядок на вверенных им участках.

В последние три года принимаются системные меры по наведению порядка в сфере торговли и потребительского рынка в Волгоградской области. Они направлены на создание условий для развития здоровой конкурентной среды: утверждена новая схема размещения торговых объектов, разработаны единые правила, обязательные для всех участников процесса. Сегодня на местах, освобожденных от нелегальных нестационарных объектов, поэтапно проводятся работы по благоустройству: высаживаются цветы и газон, укладывается тротуарная плитка, восстанавливается асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и ограждение скверов. Уход с улиц города ларьков, работавших вне правового поля, без надлежащего контроля, установленных на инженерных сетях и рядом с проезжей частью, позволяет организовать в Волгограде цивилизованную и безопасную сферу розничной торговли, создать условия для развития легального бизнеса и поддержки местного товаропроизводителя.

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