Две крымские ТЭС начнут функционировать 18 июня 2018 года

Две ТЭС, которые строятся в Крыму, введут в эксплуатацию 18 июня 2018 года, передает официальный интернет-портал правовой информации.

«Ввод в эксплуатацию Севастопольской и Симферопольской ТЭС (суммарная электрическая мощность — не менее 900 МВт) — 18 июня 2018 года», — уточнили в документе.

При этом, первую очередь парогазовых установок, подразумевающая первые блоки Севастопольской и Симферопольской ТЭС мощностью по 235 МВт, введут в эксплуатацию 19 мая следующего года. Непосредственно 18 июня должна начать функционировать вторая очередь.