Две крымские ТЭС начнут функционировать 18 июня 2018 года
Суммарная электрическая мощность крымских ТЭС — не менее 900 МВт.
Суммарная электрическая мощность крымских ТЭС — не менее 900 МВт.
Две ТЭС, которые строятся в Крыму, введут в эксплуатацию 18 июня 2018 года, передает официальный
«Ввод в эксплуатацию Севастопольской и Симферопольской ТЭС (суммарная электрическая мощность — не менее 900 МВт) — 18 июня 2018 года», — уточнили в документе.
При этом, первую очередь парогазовых установок, подразумевающая первые блоки Севастопольской и Симферопольской ТЭС мощностью по 235 МВт, введут в эксплуатацию 19 мая следующего года. Непосредственно 18 июня должна начать функционировать вторая очередь.
Напомним, что две ТЭС в Симферополе и Севастополе, мощность каждой из которых достигает 470 МВт, строятся в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».