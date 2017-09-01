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11:19 (мск), источник: АиФ Крым

Две крымские ТЭС начнут функционировать 18 июня 2018 года

Суммарная электрическая мощность крымских ТЭС — не менее 900 МВт.

Две ТЭС, которые строятся в Крыму, введут в эксплуатацию 18 июня 2018 года, передает официальный интернет-портал правовой информации.

«Ввод в эксплуатацию Севастопольской и Симферопольской ТЭС (суммарная электрическая мощность — не менее 900 МВт) — 18 июня 2018 года», — уточнили в документе.

При этом, первую очередь парогазовых установок, подразумевающая первые блоки Севастопольской и Симферопольской ТЭС мощностью по 235 МВт, введут в эксплуатацию 19 мая следующего года. Непосредственно 18 июня должна начать функционировать вторая очередь.

Напомним, что две ТЭС в Симферополе и Севастополе, мощность каждой из которых достигает 470 МВт, строятся в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

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