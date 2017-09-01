Осенью количество авиарейсов из Ростова в Дубай увеличат в два раза
Количество рейсов в Дубай из аэропорта
Количество рейсов в Дубай из аэропорта
Начиная с конца октября, вылететь в арабский эмират можно будет семь раз в неделю. По итогам первого полугодия рейс в Дубай пользовался пассажирским спросом — с января по июнь 2017 года на этом направлении обслужено 17 тыс. пассажиров.
Предполагается, что причиной возросшего интереса к арабскому направлению стало упрощение визового режима между ОАЭ и Россией: с 1 февраля 2017 года гражданам РФ виза выдается бесплатно по прилету в аэропорт.
«Еще один важный фактор — отмена египетского направления. Дубай, пусть и более затратный отпускной вариант, постепенно занимает нишу пляжного отдыха в зимний период», — говорится в сообщении.