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11:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Первый резидент появился в ТОР «Николаевск»

Инвестор собирается наладить производство консервов и рыбьего жира.

Источник: Reuters

Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное» стал первым резидентом ТОР «Николаевск». Соглашение об этом было подписано в понедельник, 25 августа, между инвестором и Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на инвестиционный портал Хабаровского края.

Производство разместится в селе Иноккентьевка. В планах компании — техническое перевооружение рыбоперерабатывающей базы, строительство консервного цеха и цеха переработки отходов.

Планируется, что на предприятии будут производить почти пять тысяч тонн рыбной продукции в год, более трех тысяч банок консервов, почти 170 тонн рыбной муки и 58 тысяч литров рыбьего жира в год. Ожидается, что работу здесь получат 300 человек. Совокупные инвестиции в проект — 160 млн рублей.

За 10 лет предприятие рассчитывает перечислить в бюджеты всех уровней более 390 млн рублей налогов.

Как сообщается на инвестиционном портале Хабаровского края, Корпорация развития Дальнего Востока получила еще семь заявок от потенциальных резидентов, которые хотят разместить производство в ТОР «Николаевск».

Ранее портал «Губерния» сообщал, что в ТОР «Николаевск» инвесторы собираются запустить рыбоперерабатывающие и судостроительные производства.

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