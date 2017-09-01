Первый резидент появился в ТОР «Николаевск»

Источник: Reuters

Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное» стал первым резидентом ТОР «Николаевск». Соглашение об этом было подписано в понедельник, 25 августа, между инвестором и Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на инвестиционный портал Хабаровского края.

Производство разместится в селе Иноккентьевка. В планах компании — техническое перевооружение рыбоперерабатывающей базы, строительство консервного цеха и цеха переработки отходов.

Планируется, что на предприятии будут производить почти пять тысяч тонн рыбной продукции в год, более трех тысяч банок консервов, почти 170 тонн рыбной муки и 58 тысяч литров рыбьего жира в год. Ожидается, что работу здесь получат 300 человек. Совокупные инвестиции в проект — 160 млн рублей.

За 10 лет предприятие рассчитывает перечислить в бюджеты всех уровней более 390 млн рублей налогов.

Как сообщается на инвестиционном портале Хабаровского края, Корпорация развития Дальнего Востока получила еще семь заявок от потенциальных резидентов, которые хотят разместить производство в ТОР «Николаевск».