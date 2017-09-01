Проезд в транспорте Ростова с 1 сентября не повысился
Стоимость проезда в городских автобусах и маршрутных такси 1 сентября осталась прежней и не повысилась.
Стоимость проезда в городских автобусах и маршрутных такси 1 сентября осталась прежней и не повысилась.
Напомним, соответствующий проект постановления об увеличении тарифа появился на портале городской администрации, однако подписан градоначальником до настоящего времени так и не был.
«Постановление еще не подписано главой администрации Ростова, поэтому оно не имеет силы. Когда подорожает проезд и подорожает ли он вообще, мы не знаем», — рассказал руководитель ресурса «Ростовский Городской Транспорт» Михаил Кругликов.
Как сообщают местные СМИ, в дело могла вмешаться прокуратура, однако эти данные официально пока не подтверждаются.
Напомним, планировалось, что проезд в автобусах, работающих в обычном режиме, будет стоить 25 рублей, а с использованием безналичной системы оплаты проезда — 20 рублей. В маршрутных такси стоимость одной поездки составит 25 рублей. В электротранспорте — трамваях и троллейбусах — стоимость проезда не возрастет и как и прежде будет составлять 17 рублей, причем как при оплате наличными, так и с использованием безналичной системы оплаты.