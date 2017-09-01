Проезд в транспорте Ростова с 1 сентября не повысился

Напомним, соответствующий проект постановления об увеличении тарифа появился на портале городской администрации, однако подписан градоначальником до настоящего времени так и не был.

«Постановление еще не подписано главой администрации Ростова, поэтому оно не имеет силы. Когда подорожает проезд и подорожает ли он вообще, мы не знаем», — рассказал руководитель ресурса «Ростовский Городской Транспорт» Михаил Кругликов.

Как сообщают местные СМИ, в дело могла вмешаться прокуратура, однако эти данные официально пока не подтверждаются.