За 40. Цены на бензин в Калининградской области продолжают рост

Так, на АЗС региона стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 39 рублей и 24 копейки, АИ-95 — 41 рубль и 36 копеек, а дизельного топлива — 38 рублей и 85 копеек.

По стоимости топлива Калининградская область находится в первых строках в СЗФО, уступая лишь Нарьян-Мару, где средняя цена бензина составляет 41 рубль и 56 копеек. В целом по округу средняя цена составляет 38 рублей и 50 копеек. Соответствующие данные приводит Росстат.