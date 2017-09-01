За 40. Цены на бензин в Калининградской области продолжают рост
В Калининграде и области на 28 августа 2017 года средняя цена литра бензина составила 40 рублей и 4 копейки.
В Калининграде и области на 28 августа 2017 года средняя цена литра бензина составила 40 рублей и 4 копейки.
Так, на АЗС региона стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 39 рублей и 24 копейки, АИ-95 — 41 рубль и 36 копеек, а дизельного топлива — 38 рублей и 85 копеек.
По стоимости топлива Калининградская область находится в первых строках в СЗФО, уступая лишь
Отметим, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 36,10 до 38,60 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 39,20 до 42,80 рубля. В