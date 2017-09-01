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12:30 (мск), источник: Янтарный край

За 40. Цены на бензин в Калининградской области продолжают рост

В Калининграде и области на 28 августа 2017 года средняя цена литра бензина составила 40 рублей и 4 копейки.

Так, на АЗС региона стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 39 рублей и 24 копейки, АИ-95 — 41 рубль и 36 копеек, а дизельного топлива — 38 рублей и 85 копеек.

По стоимости топлива Калининградская область находится в первых строках в СЗФО, уступая лишь Нарьян-Мару, где средняя цена бензина составляет 41 рубль и 56 копеек. В целом по округу средняя цена составляет 38 рублей и 50 копеек. Соответствующие данные приводит Росстат.

Отметим, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 36,10 до 38,60 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 39,20 до 42,80 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 35,50 до 37,84 рубля, марки АИ-95 и выше — от 39,10 до 41,34 рубля за литр.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Михайлович
Это не цены растут. Это экономика встаёт с колен. Беда будет, когда встанет в полный рост. Экономика растёт. Зарплата падает. Вот такой экономический рост в...
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