На ВЭФ в Приморье презентуют автобусы из Владимирской области
Об этом и других направлениях сотрудничества договорились губернаторы.
Об этом и других направлениях сотрудничества договорились губернаторы.
Сегодня, 1 сентября, в Приморский край прилетела глава Владимирской области Светлана Орлова, которая 25 лет жила и работала во Владивостоке, считает его практически родным. Сегодня же она встретилась с приморским коллегой Владимиром Миклушевским и пообщалась с журналистами.
Речь идёт о расширении связей по многим направлениям. «За прошедшее время нам удалось достигнуть хороших результатов, но жизнь идёт, возникает много новых событий, и сегодня нам нужно усилить взаимодействие по некоторым направлениям, в том числе в сфере экономики и инвестиций», — считает губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Гостья отметила, что через несколько дней на Восточном экономическом форуме состоится презентация автобусов из Владимирской области. Также Светлана Орлова считает перспективными поставки вертолётов, тракторов и дорожной техники, стекла, трубопроводной арматуры, лекарств. «Большой объём продукции у нас делается для судостроения, а у вас сегодня серьёзно развивается судостроение», — добавила она.
На вопрос журналиста РИА «Восток-Медиа», о какой именно продукции идёт речь, Орлова ответила: «Мы поставляем кабель. У нас Кольчугинский завод делает
В числе перспективных направлений сотрудничества двух регионов также — обменные гастроли театров, туристические поездки и детский отдых. Юные жители Владимирской области, по мнению губернатора Приморья, смогут побывать во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, а дальневосточников Орлова позвала на ежегодный молодёжный летний образовательный форум «Территория смыслов» на реке Клязьме.