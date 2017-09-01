На ВЭФ в Приморье презентуют автобусы из Владимирской области

Источник: Восток Медиа

Сегодня, 1 сентября, в Приморский край прилетела глава Владимирской области Светлана Орлова, которая 25 лет жила и работала во Владивостоке, считает его практически родным. Сегодня же она встретилась с приморским коллегой Владимиром Миклушевским и пообщалась с журналистами.

Губернаторы подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве — после первого, подписанного в 2015 году.

Речь идёт о расширении связей по многим направлениям. «За прошедшее время нам удалось достигнуть хороших результатов, но жизнь идёт, возникает много новых событий, и сегодня нам нужно усилить взаимодействие по некоторым направлениям, в том числе в сфере экономики и инвестиций», — считает губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Гостья отметила, что через несколько дней на Восточном экономическом форуме состоится презентация автобусов из Владимирской области. Также Светлана Орлова считает перспективными поставки вертолётов, тракторов и дорожной техники, стекла, трубопроводной арматуры, лекарств. «Большой объём продукции у нас делается для судостроения, а у вас сегодня серьёзно развивается судостроение», — добавила она.

На вопрос журналиста РИА «Восток-Медиа», о какой именно продукции идёт речь, Орлова ответила: «Мы поставляем кабель. У нас Кольчугинский завод делает супер-кабель, он востребован в судостроении — объёмы увеличились на 22% за счёт поставок в Санкт-Петербург. Также хорошая металлопродукция. Есть, конечно, и «закрытая» продукция, о которой я вам не могу говорить. Я же хорошо знаю Большой Камень и думаю, что для «Роснефти» будет интересна наша продукция (В городе Большой Камень находится судостроительный комплекс «Звезда», специализирующийся на строительстве и ремонте судов, в том числе подводных лодок Тихоокеанского флота — Прим.ред.).