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12:43 (мск), источник: Publika.md

С первого сентября зарплаты учителям повысили на 11%

Учителям начального, среднего и среднеспециального образования с сегодняшнего дня на 11% повысили зарплаты.

Источник: Publika.md

Это решение принял в июле текущего года премьер Павел Филип после переговоров с представителями профсоюзов. Тогда глава кабмина пообещал, что власти примут все необходимые меры для эффективной работы в сфере образования. На увеличение зарплат педагогам из госбюджета выделят более миллиарда леев.

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