С первого сентября зарплаты учителям повысили на 11%

Это решение принял в июле текущего года премьер Павел Филип после переговоров с представителями профсоюзов. Тогда глава кабмина пообещал, что власти примут все необходимые меры для эффективной работы в сфере образования. На увеличение зарплат педагогам из госбюджета выделят более миллиарда леев.