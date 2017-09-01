Госдолг Свердловской области снизился почти на 20 миллиардов рублей

Как уточнила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, «правительство региона продолжает взвешенно подходить к привлечению новых заимствований». Чтобы обеспечить снижение расходов на обслуживание государственного долга, в июне — августе проведено рефинансирование обязательств по кредитам кредитных организаций, привлеченных ранее по ставкам, превышающим рыночные предложения текущего года.

Ставки за пользование кредитными средствами снижены с 12,15% годовых до 8,5% годовых, что позволит ежегодно снижать расходы на обслуживание данных кредитов более чем на 700 млн рублей. Отметим, что задачу по сдерживанию роста государственного долга Свердловской области и снижению расходов бюджета на его обслуживание перед правительством поставил глава региона Евгений Куйвашев.