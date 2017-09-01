Каслинский завод изготовил памятник газовикам Сургута

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе «Мечел», монумент создавался по заказу компании «Газпром трансгаз Сургут», отмечающей в 2017 году свой 40-летний юбилей. Памятник торжественно открыт к празднику Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Памятник установлен перед зданием компании. Он представляет собой фигуру газовика, открывающего шаровой кран на газопроводе. Необычность монумента заключается в том, что, помимо статуи высотой 2,5 метра, в него входят детали запорного газового оборудования и отрезок газовой трубы, воспроизведенные средствами скульптуры. Общая высота памятника — около 5 метров. Проект монумента выполнил художник Валерий Чалый (Ноябрьск), статуя газовика создана скульптором Ярославом Барковым (Санкт-Петербург).

Каслинский завод и «Газпром трансгаз Сургут» сотрудничают уже четвертый год. В 2014 году по заказу газовиков предприятие изготовило ансамбль «Легенды Севера», открытый в Сургуте к 420-летию города. В 2016 г. каслинцы отлили геральдический символ Сургута — скульптуру Черного лиса, установленную у входа в Аллею газовиков, где находятся все 13 монументальных объектов ансамбля «Легенды Севера».