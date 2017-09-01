Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Мережко на вступление Пашинина в ряды ВСУ
Живущих на теле человека микробов превратили в музыку
США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ: Турчинова расстроил отклик Нацгвардии на крик "Героям слава"
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Калашникова привела Панина к пластическому хирургу – СМИ
Джигурда показал жену в белье: Помогите обнаженной
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
9Празднование Курбан-байрама
13:12 (мск), источник: Uralpress.ru

Каслинский завод изготовил памятник газовикам Сургута

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») отлил памятник газовикам Сургута.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе «Мечел», монумент создавался по заказу компании «Газпром трансгаз Сургут», отмечающей в 2017 году свой 40-летний юбилей. Памятник торжественно открыт к празднику Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Памятник установлен перед зданием компании. Он представляет собой фигуру газовика, открывающего шаровой кран на газопроводе. Необычность монумента заключается в том, что, помимо статуи высотой 2,5 метра, в него входят детали запорного газового оборудования и отрезок газовой трубы, воспроизведенные средствами скульптуры. Общая высота памятника — около 5 метров. Проект монумента выполнил художник Валерий Чалый (Ноябрьск), статуя газовика создана скульптором Ярославом Барковым (Санкт-Петербург).

Каслинский завод и «Газпром трансгаз Сургут» сотрудничают уже четвертый год. В 2014 году по заказу газовиков предприятие изготовило ансамбль «Легенды Севера», открытый в Сургуте к 420-летию города. В 2016 г. каслинцы отлили геральдический символ Сургута — скульптуру Черного лиса, установленную у входа в Аллею газовиков, где находятся все 13 монументальных объектов ансамбля «Легенды Севера».

«Несмотря на большую загруженность производства, мы постарались выполнить заказ сургутских газовиков в срок и с фирменным качеством», — подчеркнул генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Челябинске открылась самая большая и современная на Большом Урале школа
Лавров рассказал об ответе на закрытие диппредставительств в США
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
Кандидатом в президенты России может стать женщина
Свидетель обвинения дала показания по делу Улюкаева
В Кабардино-Балкарии более 500 человек заблокированы из-за селя
Опрос показал, сколько жителей регионов хотят переехать в Москву
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Кинопремьеры, которых мы ждем: 20 главных фильмов осени 2017 Немного хорроров и триллеров, немного анимации, для англоманов — экранизация Кристи и продолжение приключений агентов Kingsman, для фанатов комиксов — очередные супергеройские блокбастеры. Словом, посмотреть этой осенью есть на что
Недвижимость
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Стало известно, почему Трамп передумал строить небоскреб в Москве
10 способов декорировать пустую стену
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
1 сентября: дети звезд, которые сегодня пошли в первый класс (фото) Каждая мама старается, чтобы ее школьник в День знаний был самым красивым и нарядным. Давайте посмотрим, как с этой задачей справились звездные родители.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь