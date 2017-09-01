Почти на 4% подорожал бензин в Нижнем Новгороде с начала 2017 года по август

Источник: Reuters

Согласно информации, по состоянию на 28 августа 2017 года средняя цена за литр бензина составляет 37,74 рубля. Это на 3,9% больше, чем на начало 2017 года. Стоимость бензина АИ-92 в Нижнем Новгороде по последним данным составляет 36,7 рубля, бензина АИ-95 — 39,67 рубля, дизельного топлива — 38,03 рубля.

Среди городов Приволжского федерального округа наиболее высокие средние цены на бензин зафиксированы в Самаре (38,36 рубля), Перми (38,2 рубля) и Кирове (38,18 рубля). Наиболее низкие цены — в Уфе (37,06 рубля), Пензе (37,3 рубля) и Саранске (37,39 рубля). Нижний Новгород находится на шестом месте среди 14 регионов округа. В целом по России средняя стоимость бензина по данным на 28 августа составляет 38,2 рубля.