Привокзальную площадь Волгограда освобождают от пластиковых ларьков
На Привокзальной площади станции «Волгоград-1» начался демонтаж нестационарных торговых объектов, стоявших там с 1998 года.
На Привокзальной площади станции «Волгоград-1» начался демонтаж нестационарных торговых объектов, стоявших там с 1998 года.
За два года до возведения комплекса пластиковых строений разрешение на «благоустройство» ворот
В Волгоградской области в течение трех последних лет ведется работа по наведению порядка во всех сферах, включая нестационарную торговлю. В июне 2016 года мэрия регионального центра обратилась в суд с исковым заявлением о признании права собственности ИП Волколуповой Ирины Владимировны и ИП Волколуповой Елены Евгеньевны отсутствующим на том основании, что сооружения из пластика и стекла не являются объектами капитального строительства. Требования администрации Волгограда были удовлетворены: суд, рассмотрев заключение экспертизы, признавшей, что объекты состоят из
Предприниматели подали на апелляцию. Но Саратовский Арбитражный суд 15 августа 2017 года оставил решение коллег без изменений. Это постановление вступило в силу спустя положенных 10 дней.
Администрация Центрального района приступила к выполнению необходимых процедур.
— Была проведена комиссия по демонтажу, на которую были приглашены собственники этого объекта. Она состоялась 24 августа 2017 года. После было вынесено уведомление о ликвидации данного объекта. В соответствии с порядком были предоставлены 5 рабочих дней на добровольный демонтаж нестационарного торгового объекта. Собственник не предпринял никаких действий. В соответствии с этим 1 сентября было принято распоряжение о демонтаже. Администрация Центрального района и подрядные организации, уполномоченные на совершение данных действий, приступили к демонтажу, — сообщил заместитель главы администрации Центрального района Михаил Прокопенко.
Работы по ликвидации самовольно установленных нестационарных объектов выполняет МБУ «Волгоградзеленхоз». Арендаторы вывезли из придорожного кафе оборудование и мебель. Специалисты подрядной организации обесточили торговые павильоны и сняли с зеленых деревьев паутину проводов. В настоящее время они разбирают пластиковые конструкции одного из нестационарных объектов. Работы ведутся в соответствии с Постановлением администрации № 764 «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории Волгограда, Положениях о комиссиях по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Волгограда» от 1 сентября 2017 года.