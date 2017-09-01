Привокзальную площадь Волгограда освобождают от пластиковых ларьков

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За два года до возведения комплекса пластиковых строений разрешение на «благоустройство» ворот города-героя дала администрация Волгограда: в 1996 году был подписан договор с предпринимателями, впоследствии разместившими павильоны, где до настоящего времени работали кафе, кассы и магазины. Другой документ, который должен определять отношения аренды с муниципалитетом, появился лишь в 2000 году. И только на один торговый объект. На второй и третий договоры были составлены в 2002 и 2011 годах соответственно. До оформления всех этих бумаг деньги за пользование городской землей в бюджет Волгограда предприниматели не платили.

В Волгоградской области в течение трех последних лет ведется работа по наведению порядка во всех сферах, включая нестационарную торговлю. В июне 2016 года мэрия регионального центра обратилась в суд с исковым заявлением о признании права собственности ИП Волколуповой Ирины Владимировны и ИП Волколуповой Елены Евгеньевны отсутствующим на том основании, что сооружения из пластика и стекла не являются объектами капитального строительства. Требования администрации Волгограда были удовлетворены: суд, рассмотрев заключение экспертизы, признавшей, что объекты состоят из сборно-разборных легких в монтаже конструкций, своим решением установил, что три торговых павильона площадью 160 кв. м, 237 кв. м и 162,5 кв. м не являются объектами недвижимого имущества. Примечательно, что ответчик, чтобы отстоять свои интересы, так и не предоставил разрешительную документацию на возведение спорных объектов.

Предприниматели подали на апелляцию. Но Саратовский Арбитражный суд 15 августа 2017 года оставил решение коллег без изменений. Это постановление вступило в силу спустя положенных 10 дней.

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Администрация Центрального района приступила к выполнению необходимых процедур.

— Была проведена комиссия по демонтажу, на которую были приглашены собственники этого объекта. Она состоялась 24 августа 2017 года. После было вынесено уведомление о ликвидации данного объекта. В соответствии с порядком были предоставлены 5 рабочих дней на добровольный демонтаж нестационарного торгового объекта. Собственник не предпринял никаких действий. В соответствии с этим 1 сентября было принято распоряжение о демонтаже. Администрация Центрального района и подрядные организации, уполномоченные на совершение данных действий, приступили к демонтажу, — сообщил заместитель главы администрации Центрального района Михаил Прокопенко.