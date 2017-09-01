Дятлова: Ремонт дороги на Московском проспекте почти завершен

Из пяти ремонтируемых в этом году улиц в Калининграде на двух работы завершены — на проспекте Калинина и на ул. А. Невского. На Московском проспекте они на финишной прямой, сообщила на своей странице в «Фейсбуке» региональный министр развития инфраструктуры Елена Дятлова в пятницу.