Дятлова: Ремонт дороги на Московском проспекте почти завершен

На ул. Емельянова на 85% закончена укладка верхнего слоя асфальтобетона, дорожники завершают укрепление обочин. На ул. Дзержинского на две трети сделана регулировка бортового камня, по окончании этих работ фрезерование верхнего слоя продолжится, рассказала Дятлова.
Что касается областных объектов, на трассе «Калининград-Балтийск» сейчас рабочие занимаются укладкой верхнего слоя асфальта, сделано 47% работы. На Южном обходе верхний слой асфальтобетонного покрытия уложен на 92%, укрепление обочин выполнено на 89%. На автодороге «Калининград-Долгоруково» укладка верхнего слоя находится в завершающей фазе — 90%. На самом протяженном участке ремонта (41,2 км) -«Калининград-Крылово через Правдинск» — фрезерование закончено, более чем на треть выполнено устройство выравнивающего слоя; рабочие приступили к укладке верхнего. На трассе «Переславское-Круглово» верхний слой асфальта практически уложен (96,75%), ведутся работы по нанесению разметки термопластиком.