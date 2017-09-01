Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Калужского акушера хотят посадить за консультацию по телефону
Изобретение белорусов привело в восторг бизнесменов по всему миру
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Похудевшую на 84 кг Картункову упрекнули в анорексии - СМИ
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
СМИ: Кабаева привлекла внимание итальянцев прозрачным платьем
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
15:18 (мск), источник: Новый Калининград

Дятлова: Ремонт дороги на Московском проспекте почти завершен

Из пяти ремонтируемых в этом году улиц в Калининграде на двух работы завершены — на проспекте Калинина и на ул. А. Невского. На Московском проспекте они на финишной прямой, сообщила на своей странице в «Фейсбуке» региональный министр развития инфраструктуры Елена Дятлова в пятницу.

Источник: Новый Калининград

На ул. Емельянова на 85% закончена укладка верхнего слоя асфальтобетона, дорожники завершают укрепление обочин. На ул. Дзержинского на две трети сделана регулировка бортового камня, по окончании этих работ фрезерование верхнего слоя продолжится, рассказала Дятлова.

Что касается областных объектов, на трассе «Калининград-Балтийск» сейчас рабочие занимаются укладкой верхнего слоя асфальта, сделано 47% работы. На Южном обходе верхний слой асфальтобетонного покрытия уложен на 92%, укрепление обочин выполнено на 89%. На автодороге «Калининград-Долгоруково» укладка верхнего слоя находится в завершающей фазе — 90%. На самом протяженном участке ремонта (41,2 км) -«Калининград-Крылово через Правдинск» — фрезерование закончено, более чем на треть выполнено устройство выравнивающего слоя; рабочие приступили к укладке верхнего. На трассе «Переславское-Круглово» верхний слой асфальта практически уложен (96,75%), ведутся работы по нанесению разметки термопластиком.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Крот и База на скамье подсудимых: начался процесс по делу о хищении янтаря
Путин рассказал, кто станет властелином мира
«Победу» оштрафовали за попытку взять деньги за провоз портфеля
Украина ужесточит правила въезда для россиян
Единая Россия приостановила членство Джабраилова в партии
Правительство одобрило проект о запрете порошкового алкоголя
Полиция проводит проверку после стрельбы в Екатеринбурге
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь