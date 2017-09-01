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15:24 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области намолотили 1 миллион тонн зерна

В лидеры выбились Таврический и Русско-Полянский районы.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области обнародовали темпы уборки урожая зерновых. По данным ведомства, в нынешнем году темпы уборки урожая на 153 тысячи гектаров опережают прошлогодние показатели.

На 1 сентября в регионе обмолочены зерновые и зернобобовые культуры с площади 675 тысяч гектаров. Намолочено уже 1 миллионов тонн зерна.

В целом пока омские фермеры намолотили на 165 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Лидерами стали Русско-Полянский район с 80 тысячами тонн и Таврический район с 70 тысячами тонн.

По обмолоту зерновых и зернобобовых культур передовые позиции занимают Крутинский (57,8%), Называевский (44,2%), Русско-Полянский (40,8%) и Азовский (40%) районы.

Наибольшая урожайность зерновых зафиксирована в Исилькульском (18,5%), Нижнеомском (18,6%) и Марьяновском (18,3%) районах.

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