В Омской области намолотили 1 миллион тонн зерна
В лидеры выбились Таврический и
В лидеры выбились Таврический и
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области обнародовали темпы уборки урожая зерновых. По данным ведомства, в нынешнем году темпы уборки урожая на 153 тысячи гектаров опережают прошлогодние показатели.
На 1 сентября в регионе обмолочены зерновые и зернобобовые культуры с площади 675 тысяч гектаров. Намолочено уже 1 миллионов тонн зерна.
В целом пока омские фермеры намолотили на 165 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Лидерами стали
Наибольшая урожайность зерновых зафиксирована в Исилькульском (18,5%), Нижнеомском (18,6%) и Марьяновском (18,3%) районах.