Торговую галерею на месте Новороссийского рынка откроют к 15 сентября
Три павильона, представляющие собой торговую галерею, откроются на улице Новороссийской в Центральном районе Волгограда к 15 сентября.
Три павильона, представляющие собой торговую галерею, откроются на улице Новороссийской в Центральном районе Волгограда к 15 сентября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, в настоящее время на улице идут работы по укладке брусчатки для новой велостоянки, монтажу светопропускающих козырьков над входами в павильоны и установке урн. На днях на прилегающей к торговым объектам территории появятся лавочки и вазоны с цветами. Отметим, что в галерее будут продаваться колбасы и мясные деликатесы, молочная и хлебобулочная продукция, овощи, фрукты, соленья только от волгоградских производителей.
Напомним, что ранее на улице Новороссийской была снесена часть рынка, в связи с тем, что, по заявлению мэрии, она стояла над газовой трубой и представляла опасность для жителей близлежащих домов. Новые павильоны установили примерно на тех же местах, что и старые, подвинув их на несколько метров, что вызвало недопонимание у горожан.
Добавим, что в Центральном районе в общей сложности будет расположено пять торговых галерей. Три площадки, на которых их установят, расположены на улице Новороссийской и две на улице Ткачева.
В целом же новая схема размещения торговых объектов предусматривает 55 мест для размещения таких объектов на территории города.