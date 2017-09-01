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16:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В Донецке Ростовской области задержали 250 кг овощей и фруктов из Украины

На фитосанитарном контрольном посту «Донецк» выявили нарушение фитосанитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Установлен факт попытки ввоза овощей и фруктов 11 гражданами Украины в РФ без карантинных сертификатов. Всего груз включал 17 саженцев плодовых культур и кустарников, а также более 250 кг овощей и фруктов.

Продукцию вернули на территорию Украины.

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