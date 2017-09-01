В Донецке Ростовской области задержали 250 кг овощей и фруктов из Украины
На фитосанитарном контрольном посту «Донецк» выявили нарушение фитосанитарных норм. Об этом сообщает
На фитосанитарном контрольном посту «Донецк» выявили нарушение фитосанитарных норм. Об этом сообщает
Установлен факт попытки ввоза овощей и фруктов 11 гражданами Украины в РФ без карантинных сертификатов. Всего груз включал 17 саженцев плодовых культур и кустарников, а также более 250 кг овощей и фруктов.
Продукцию вернули на территорию Украины.