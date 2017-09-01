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15:26 (мск), источник: Бизнес-Калининград

В Калининградской области растут долги за энергоресурсы

В Калининградской области в январе-августе 2017 года задолженность теплоснабжающих организаций перед поставщиками энергоресурсов достигла 279,8 миллиона рублей.

41 миллион из которых — за покупную тепловую энергию, еще 58,9 миллиона — за природный газ, 111,1 миллиона — за уголь, 18,6 миллиона — за мазут, и, наконец, 50,2 миллиона рублей — за электроэнергию. Дебиторская задолженность потребителей услуги теплоснабжения составила 1,215 миллиарда рублей, в том числе населения — 968,1 миллиона рублей.

В прокуратуре Калининградской области отметили, что взаимодействие организаций и службы судебных приставов позволило на 12% обеспечить взыскание по исполнительным листам. По актам прокурорского реагирования 334 должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В следственные органы направлено 6 материалов об уголовном преследовании, по которым возбуждено 4 уголовных дела.

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В Калининградской области растут долги за энергоресурсы
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