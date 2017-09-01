В Калининградской области растут долги за энергоресурсы
В Калининградской области в
В Калининградской области в
41 миллион из которых — за покупную тепловую энергию, еще 58,9 миллиона — за природный газ, 111,1 миллиона — за уголь, 18,6 миллиона — за мазут, и, наконец, 50,2 миллиона рублей — за электроэнергию. Дебиторская задолженность потребителей услуги теплоснабжения составила 1,215 миллиарда рублей, в том числе населения — 968,1 миллиона рублей.
В прокуратуре Калининградской области отметили, что взаимодействие организаций и службы судебных приставов позволило на 12% обеспечить взыскание по исполнительным листам. По актам прокурорского реагирования 334 должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В следственные органы направлено 6 материалов об уголовном преследовании, по которым возбуждено 4 уголовных дела.