«Победу» оштрафовали за попытку взять с пассажира деньги за провоз портфеля

Источник: РИА "Новости"

«При посадке на рейс «Чебоксары — Москва» в марте 2017 года сотрудник авиакомпании ООО «Авиакомпания «Победа» в нарушение федеральных авиационных правил, согласно которым за пассажиром сохранено право бесплатно провозить в кабине воздушного судна портфель, потребовал от пассажира заплатить за его провоз на борту воздушного судна 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

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В надзорном ведомстве отметили, что по данному факту было возбуждено дело об административном нарушении. Кроме того, согласно постановлению Роспотребнадзора по Чувашской республике, «авиакомпания признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначен штраф в размере 20 тыс. рублей».