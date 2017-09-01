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15:25 (мск), источник: Интерфакс

«Победу» оштрафовали за попытку взять с пассажира деньги за провоз портфеля

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Авиакомпания «Победа» оштрафована на 20 тысяч рублей за требование к пассажиру оплатить провоз портфеля в самолете, сообщил в пятницу сайт московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«При посадке на рейс «Чебоксары — Москва» в марте 2017 года сотрудник авиакомпании ООО «Авиакомпания «Победа» в нарушение федеральных авиационных правил, согласно которым за пассажиром сохранено право бесплатно провозить в кабине воздушного судна портфель, потребовал от пассажира заплатить за его провоз на борту воздушного судна 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

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В надзорном ведомстве отметили, что по данному факту было возбуждено дело об административном нарушении. Кроме того, согласно постановлению Роспотребнадзора по Чувашской республике, «авиакомпания признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначен штраф в размере 20 тыс. рублей».

Закон об отмене обязательного бесплатного провоза багажа был подписан президентом РФ, об этом сообщалось 30 июля. Акт вступает в силу в конце сентября — с этого момента авиакомпании не будут обязаны предоставлять пассажирам, которые приобрели невозвратные авиабилеты, бесплатное место багажа минимальной массой в 10 кг. Тем не менее, должны быть регламентированы нормы бесплатного провоза ручной клади на всех рейсах.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Irina Primova
Подскажите, пожалуйста, Победа- это та самая авиакомпания, предлагающая запредельное время в пути? Даже более суток? Это те самые полёты, где чудовищное...
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