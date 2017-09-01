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15:51 (мск), источник: Новости Перми

С подрядчиком расторгли контракт на ремонт Коммунального моста

Городские власти заключили договор с ООО «Техноград» в июле этого года, но позже возникли вопросы, которые поставили сотрудничество под сомнение.

Источник: Новости Перми

28 августа власти Перми расторгли контракт с ООО «Техноград» по ремонту Коммунального моста. В причинах указывается отсутствие у подрядчика согласованной схемы движения транспортных средств на время проведения работ и невозможность изменения способа выполнения ремонта.

Напомним, согласно контракту, организация должна была уложить новое асфальтовое покрытие до 15 октября этого года.

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