Мэрия Сочи не выдавала разрешения на строительство коттеджного поселка «Роза Ветров»

Разрешения на строительство на данных участках не выдавалось, сообщили в мэрии. В связи с этим проводится проверка. Если нарушения подтвердятся, сотрудники администрации обратятся в суд.

Рядом со стройплощадкой установлены указатели с надписью «ЖК Роза Ветров». Информация о продаже квартир в одноименном жилом комплексе распространяется в интернете. Согласно этим данным, коттеджный поселок из 12 домов будет сдан в эксплуатацию в III квартале следующего года.