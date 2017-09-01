Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Экс-глава МИД Абхазии: РФ предлагала объединить Сухум и Цхинвал
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сбросившая 84 кг Картункова ответила на обвинения в анорексии
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
СМИ: Кабаева привлекла внимание итальянцев прозрачным платьем
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
9Празднование Курбан-байрама
16:35 (мск), источник: Вести Сочи

Мэрия Сочи не выдавала разрешения на строительство коттеджного поселка «Роза Ветров»

Городское управление муниципального земельного контроля выявило факт строительства свайного поля и конструкций фундаментной плиты на земельных участках для личного подсобного хозяйства в селе Верхневеселом Адлерского района.

Разрешения на строительство на данных участках не выдавалось, сообщили в мэрии. В связи с этим проводится проверка. Если нарушения подтвердятся, сотрудники администрации обратятся в суд.

Рядом со стройплощадкой установлены указатели с надписью «ЖК Роза Ветров». Информация о продаже квартир в одноименном жилом комплексе распространяется в интернете. Согласно этим данным, коттеджный поселок из 12 домов будет сдан в эксплуатацию в III квартале следующего года.

Городское управление муниципального земельного контроля рекомендует потенциальным покупателям, а также представителям Гильдии риелторов Сочи быть бдительными при совершении сделок в ЖК «Роза Ветров», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин рассказал, кто станет властелином мира
«Победу» оштрафовали за попытку взять деньги за провоз портфеля
Украина ужесточит правила въезда для россиян
Единая Россия приостановила членство Джабраилова в партии
Правительство одобрило проект о запрете порошкового алкоголя
Полиция проводит проверку после стрельбы в Екатеринбурге
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь