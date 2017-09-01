Налоговики напоминают о новых сервисах

Пользователи интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат данные уведомления в электронном виде посредством указанного сервиса.

Осуществить оплату налогов можно по платежным документам, которые прилагаются к налоговому уведомлению. Для пользователей интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» существует возможность самостоятельно распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, а также производить оплату в режиме «онлайн», выбрав одно из предлагаемых кредитных учреждений.

Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо от места постановки на учет, для получения персонального логина и пароля.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда напоминает, что предоставление льгот по имущественным налогам носит заявительный характер, поэтому налогоплательщикам, имеющим на них право, необходимо самостоятельно представить в инспекцию заявление и подтверждающие документы.

С перечнем налоговых льгот, установленных на территории конкретного муниципального образования, налогоплательщики могут ознакомиться при помощи интернет-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», расположенного на сайте ФНС России. Для получения информации необходимо выбрать вид налога (транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц), налоговый период, а также указать субъект Российской Федерации и муниципальное образование.

Воспользовавшись интернет-сервисом «Онлайн-запись на прием в инспекцию», налогоплательщики могут самостоятельно записаться в любое удобное для себя время на прием в инспекцию для подачи заявления на льготу по имущественным налогам и подтверждающих документов.