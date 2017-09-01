Налоговики напоминают о новых сервисах
В Волгоградской области проводится кампания по направлению физическим лицам налоговых уведомлений на уплату транспортного и земельного налога, а также налога н имущество.
В Волгоградской области проводится кампания по направлению физическим лицам налоговых уведомлений на уплату транспортного и земельного налога, а также налога н имущество.
Пользователи
Осуществить оплату налогов можно по платежным документам, которые прилагаются к налоговому уведомлению. Для пользователей
Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо от места постановки на учет, для получения персонального логина и пароля.
ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда напоминает, что предоставление льгот по имущественным налогам носит заявительный характер, поэтому налогоплательщикам, имеющим на них право, необходимо самостоятельно представить в инспекцию заявление и подтверждающие документы.
С перечнем налоговых льгот, установленных на территории конкретного муниципального образования, налогоплательщики могут ознакомиться при помощи
Воспользовавшись
Кроме того, представить заявление на льготу и необходимые для ее подтверждения документы налогоплательщики могут с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России», выбрав инспекцию по месту нахождения объекта налогообложения (в отношении земельных участков и недвижимого имущества) и месту регистрации объекта налогообложения (в отношении транспортных средств).