Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Названа главная причина смерти во время секса
Изобретение белорусов привело в восторг бизнесменов по всему миру
Непредвиденные последствия санкций против РФ обеспокоили ФРГ
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Сбросившая 84 кг Картункова ответила на обвинения в анорексии
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
СМИ: Кабаева привлекла внимание итальянцев прозрачным платьем
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
10Акупунктура для собак и кошек
17:31 (мск), источник: RTVi

Студентке из ЮАР по ошибке перевели миллион долларов. Она успела потратить 60 тысяч

В ЮАР студентке Университета Уолтера Силулу (WSU) по ошибке перевели стипендию в $1 млн. До того, как это заметили, она успела потратить больше $60 тысяч. Об этом 1 сентября сообщает CNN.

Источник: Reuters

Студентке должны были перевести $100 стипендии.

В компании Intellimali, которая выпускает и обслуживает студенческие карты, рассказали, что ошиблись и при переводе добавили четыре лишних нуля к сумме.

Всего за несколько недель студентка успела потратить несколько десятков тысяч долларов. Об этом стало известно после того, как один из студентов рассказал руководству университета, что девушка начала тратить много денег.

Читайте также
Кенийский оппозиционер добился перевыборов президента

Имя этой студентки не называется. В WSU отказались публиковать ее личные данные, но рассказали, что она не отвечает на вопросы журналистов и не делает официальных заявлений. Сейчас карту студентки заблокировали, а с ее счета списали оставшиеся деньги.

Пресс-секретарь WSU Йонела Туквайо сказала, что девушка «понесет ответственность за те деньги, которые она уже потратила».Intellimali взяла на себя полную ответственность за эту «необычайную оплошность». В компании заявили, что уже ввели новые правила, чтобы подобные ошибки больше не повторялись.

Еще в Intellimali рассказали, что сейчас идет официальное расследование и против студентки заведут дело за незаконное присвоение средств. Генеральный директор Intellimali Майкл Анселл назвал этот инцидент «беспрецедентным» за десятилетнюю историю компании.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Александр Никифоров
Видать на круглая отличница , молодцы порадовали девушку
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 В России завели первое дело о незаконной добыче криптовалюты
Студентке из ЮАР по ошибке перевели миллион долларов. Она успела потратить 60 тысяч
Путин рассказал, кто станет властелином мира
В Кремле назвали «рейдерским захватом» закрытие консульств в США
Украина ужесточит правила въезда для россиян
Тарасова обвинила Родченкова в допинговых проблемах России
«Победу» оштрафовали за попытку взять деньги за провоз портфеля
Опрос показал, сколько жителей регионов хотят переехать в Москву
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное - нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь