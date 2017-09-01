Студентке из ЮАР по ошибке перевели миллион долларов. Она успела потратить 60 тысяч

Источник: Reuters

Студентке должны были перевести $100 стипендии.

В компании Intellimali, которая выпускает и обслуживает студенческие карты, рассказали, что ошиблись и при переводе добавили четыре лишних нуля к сумме.

Всего за несколько недель студентка успела потратить несколько десятков тысяч долларов. Об этом стало известно после того, как один из студентов рассказал руководству университета, что девушка начала тратить много денег.

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Имя этой студентки не называется. В WSU отказались публиковать ее личные данные, но рассказали, что она не отвечает на вопросы журналистов и не делает официальных заявлений. Сейчас карту студентки заблокировали, а с ее счета списали оставшиеся деньги.

Пресс-секретарь WSU Йонела Туквайо сказала, что девушка «понесет ответственность за те деньги, которые она уже потратила».Intellimali взяла на себя полную ответственность за эту «необычайную оплошность». В компании заявили, что уже ввели новые правила, чтобы подобные ошибки больше не повторялись.