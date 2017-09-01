Минфин подготовил нормативную базу для налоговых изменений на 2019 год

В настоящее время действуют нормы Бюджетного кодекса, согласно которым любые налоговые изменения, которые могут повлиять на величину доходов бюджетной системы, могут быть приняты не позднее одного месяца до дня внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. А если речь идет о доходах региональных или муниципальных бюджетов — то такие изменения можно принимать не позднее, чем за месяц до принятия проектов бюджетов соответствующих уровней.