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1 сентября, источник: РИА Новости

Минфин подготовил нормативную базу для налоговых изменений на 2019 год

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Минфин РФ подготовил нормативную базу для налоговых изменений, которые могут быть приняты после того, как правительство внесет в Госдуму проект среднесрочного бюджета, и вступят в силу уже в 2019 году.

Источник: РИА Новости

Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс опубликован на официальном портале нормативных актов правительства.

В настоящее время действуют нормы Бюджетного кодекса, согласно которым любые налоговые изменения, которые могут повлиять на величину доходов бюджетной системы, могут быть приняты не позднее одного месяца до дня внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. А если речь идет о доходах региональных или муниципальных бюджетов — то такие изменения можно принимать не позднее, чем за месяц до принятия проектов бюджетов соответствующих уровней.

Минфин в опубликованном проекте предлагает приостановить действие этих норм до 1 января 2018 года.

Также предлагается приостановить норму кодекса, согласно которой значимые для бюджетной системы налоговые законы, принятые после внесения в парламент проекта бюджета, должны вступать в силу не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.

Таким образом Минфин допустил возможность принятия налоговых изменений в РФ после того, как правительство одобрит и внесет в Госдуму бюджет, причем вступить в силу такие изменения могут уже в 2019 году.

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