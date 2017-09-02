«Татнефть» оштрафовали за загрязнение земельного участка

Источник: РИА "Новости"

Проверка надзорного ведомства установила, что компания «Татнефть» размещала трубы, загрязненные нефтепродуктами, на землях сельскохозяйственного назначения в Альметьевске, что привело к загрязнению земельного участка площадью более 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.

Результаты анализа почвы указывают о превышении предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам в 21,6 раза.