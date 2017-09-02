«Татнефть» оштрафовали за загрязнение земельного участка
Результаты анализа почвы указывают о превышении предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам в 21,6 раза.
Результаты анализа почвы указывают о превышении предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам в 21,6 раза.
Проверка надзорного ведомства установила, что компания «Татнефть» размещала трубы, загрязненные нефтепродуктами, на землях сельскохозяйственного назначения в Альметьевске, что привело к загрязнению земельного участка площадью более 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.
Результаты анализа почвы указывают о превышении предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам в 21,6 раза.
Предприятие оштрафовано на 20 тысяч рублей, а в адрес гендиректора «Татнефти» внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры трубы были вывезены, а земельный участок, загрязненный нефтепродуктами, рекультивирован.