Российские миллиардеры стали богаче на 17 млрд долларов

Источник: AP 2017

Так, самый богатый человек в России, по версии BBI, — глава и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние насчитывает 18,4 миллиарда долларов. Прирост с начала года составил почти полтора миллиарда.

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Следом идет президент «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 17,5 миллиарда долларов. Прирост — 905 миллионов. На третьем месте — глава совдира НЛМК Владимир Лисин с 16,6 миллиарда долларов. Прирост — 3,47 миллиарда.

Далее по списку идут владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман, основатель USM Holgings Алишер Усманов, а также глава «Лукойла» Вагит Алекперов и Михаил Прохоров. Закрывает десятку крупнейших российских бизнесменов владелец Volga Group Геннадий Тимченко.