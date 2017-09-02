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10:28 (мск), источник: "Российская газета"

Президент ОАК возглавит корпорацию «Иркут»

Юрий Слюсарь назначен главой корпорации «Иркут» с сохранением своей прежней должности президента компании, об этом информирует Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в своем официальном сообщении.

Источник: Reuters

В нем же говорится о том, что Александр Рубцов, являющийся генеральным директором «Ильюшин Финанс Ко», назначен на должность президента акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

При этом на базе АО будет сформирован центр, в задачи которого будут входить маркетинг, организация продаж и также послепродажного обслуживания тех самолетов, которые будут выпускаться Объединенной авиастроительной корпорацией. Напомним, к 2019 году «Иркут» и ГСС предполагается объединить в одно юридическое лицо в рамках консолидации ОАК.

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