Президент ОАК возглавит корпорацию «Иркут»

В нем же говорится о том, что Александр Рубцов, являющийся генеральным директором «Ильюшин Финанс Ко», назначен на должность президента акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

При этом на базе АО будет сформирован центр, в задачи которого будут входить маркетинг, организация продаж и также послепродажного обслуживания тех самолетов, которые будут выпускаться Объединенной авиастроительной корпорацией. Напомним, к 2019 году «Иркут» и ГСС предполагается объединить в одно юридическое лицо в рамках консолидации ОАК.