Суд признал банкротом депутата гордумы Краснодара
Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным депутата краснодарской гордумы, председателя регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Бориса Крупнова.
Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным депутата краснодарской гордумы, председателя регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Бориса Крупнова.
«Признать гражданина Б. Крупнова несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении Крупнова Бориса Борисовича процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев», — говорится в решении суда, опубликованного на официальном сайте арбитража.
Согласно документу, у депутата есть долги перед кредиторами на сумму 180 млн рублей.
Банк ВТБ взыскивает с Крупнова 110 млн рублей по кредиту ООО «Кубаньметалл», поручителем которого он является. Задолженность перед «Банком Интеза» по кредитам компаний «Кубаньтехпром» и «Мастерок», где Крупнов также выступил поручителем, составляет 70 млн рублей.
Суд установил, что за работу на посту депутата городской думы Краснодара Борис крупной получает 16,4 тыс. рублей. В его собственности нет недвижимости, должник проживает в доме, который принадлежит его жене.
По данным суда, Борис Крупнов находится в трудном материальном положении и не может исполнять принятые на себя финансовые обязательства.
Основываясь на этих данных, суд ввел в отношении депутата процедуру реализации имущества на шесть месяцев и обязал его передать финансовому управляющему информацию о своем имуществе и принадлежащие ему материальные ценности.