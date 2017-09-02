Суд признал банкротом депутата гордумы Краснодара

Источник: krasnodar.er.ru

«Признать гражданина Б. Крупнова несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении Крупнова Бориса Борисовича процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев», — говорится в решении суда, опубликованного на официальном сайте арбитража.

Согласно документу, у депутата есть долги перед кредиторами на сумму 180 млн рублей.

Банк ВТБ взыскивает с Крупнова 110 млн рублей по кредиту ООО «Кубаньметалл», поручителем которого он является. Задолженность перед «Банком Интеза» по кредитам компаний «Кубаньтехпром» и «Мастерок», где Крупнов также выступил поручителем, составляет 70 млн рублей.

Суд установил, что за работу на посту депутата городской думы Краснодара Борис крупной получает 16,4 тыс. рублей. В его собственности нет недвижимости, должник проживает в доме, который принадлежит его жене.

По данным суда, Борис Крупнов находится в трудном материальном положении и не может исполнять принятые на себя финансовые обязательства.