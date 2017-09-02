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12:20 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Закрытые в Витебской области школы покупают под жилье и для организации бизнеса

Демографическая ситуация на селе с каждым годом ухудшается. Особенно это касается глубинки, где нет крупного производства. Затухание экономической жизни приводит к упразднению в первую очередь учреждений образования, а уж затем очередь и библиотек, домов культуры, магазинов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Содержать школы, где число учеников и работников практически сравнялось, обременительно для бюджета. По этим причинам только в прошлом году под оптимизацию учебного процесса попала 21 школа.

Чтобы осиротевшие здания не пустовали, их выставляют на аукционные торги. Зачастую они уходят с молотка быстро, особенно в районах с хорошей транспортной логистикой и природным потенциалом. Для организации бизнеса такой лот — лакомый кусочек. Его можно приобрести за небольшую стоимость, в том числе и за одну базовую величину. Новому хозяину, как правило, не придется тратиться на подключение коммуникаций и капитальный ремонт.

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Чаще всего на Витебщине выкупают закрытые школы для последующего оказания на их базе туристических услуг. Несколько месяцев назад на открытых торгах фонда Витебскоблимущество предприниматель из Полоцка приобрел школу в деревне Шкунтики Шарковщинского района. Он намерен открыть базу отдыха в народном стиле. Объект будет использоваться также для оздоровления детей из неблагополучных семей. Оказать финансовую помощь предпринимателю, который давно занимается благотворительностью, намерены инвесторы из США и Голландии.

Продажа на аукционах объектов сельской инфраструктуры может стать для умирающей деревни вторым шансом к новой жизни. Отток из глубинки экономически активного населения связан прежде всего с низкими заработками, и лишь создание нового предприятия и рабочих мест может приостановить процесс.

На это уповают немногочисленные жители деревни Комары в Витебском районе, где в конце прошлого года продано неиспользуемое здание школы. Сейчас здесь полным ходом идут демонтажные работы, и в следующем году откроется предприятие по ремонту сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей, будет создано не меньше 30 рабочих мест.

В последнее время на школы обращают внимание покупатели, которые хотят поправить жилищные условия или заиметь с наименьшими затратами загородную фазенду для организации подсобного хозяйства. Право приобретать на аукционах недвижимость для этих целей дано еще в 2012 году одним из указов Президента. В случае если объект не привлек инвестора для организации производства. И только на Витебщине в прошлом году такой возможностью улучшения жилищных условий воспользовались около десятка граждан, а в целом по стране счет идет уже на сотни. Новые владельцы обязуются в установленные сроки облагородить участки и обжиться на новом месте. Сторонники сельской идиллии чаще выбирают местность с развитой инфраструктурой, красивой природой.

С наибольшим успехом такая форма продажи практикуется в Оршанском районе. Например, в агрогородке Лариновка деревянное здание бывшей школы выкупила семья под жилье еще в 2015 году. За это время хозяева благоустроили территорию и обжились. Нашлись покупатели и на сельские клубы в деревнях Девино и Юрцево. Здесь еще приводят в порядок апартаменты, приобретенные за одну базовую величину. В деревне Шибеки хозяева планируют использовать здание школы не только в качестве крыши над головой, но и развивать туристический бизнес.

По информации фонда Витебскоблимущество, в этом году ушли с молотка 9 школ в различных районах области. На их месте планируют открыть производства и объекты для оказания различных услуг. Всего в этом году фондом продано 39 лотов недвижимости общей стоимостью 485,3 тысячи рублей.

andryxxxz@gmail.com.

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