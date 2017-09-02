Международный инвестфонд намерен построить в Крыму энергоопреснительный комплекс и онкоклинику

Источник: РИА "Новости"

Гендиректор «Корпорации развития Республики Крым» Олег Морозов и председатель правления фонда «Retag GlobalInvest» Ли Бохун Гамильтон накануне подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в министерстве экономразвития Республики Крым.

Согласно этому документу, инвестор планирует реализовать в республике два проекта. Прошли переговоры прошли о создании энергоопреснительного комплекса и онкологической клиники.

— Мы показали инвестору в качестве площадки для онкологической клиники санаторий имени Чехова в Ялте, — рассказал Олег Морозов.

Инвестфонд также планирует инвестировать в другие сферы. Например, рассматривается строительство коммерческой и жилой недвижимости.