Международный инвестфонд намерен построить в Крыму энергоопреснительный комплекс и онкоклинику
Инвестор также рассматривает возможность строительства недвижимости.
Инвестор также рассматривает возможность строительства недвижимости.
Гендиректор «Корпорации развития Республики Крым» Олег Морозов и председатель правления фонда «Retag GlobalInvest» Ли Бохун Гамильтон накануне подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в министерстве экономразвития Республики Крым.
Согласно этому документу, инвестор планирует реализовать в республике два проекта. Прошли переговоры прошли о создании энергоопреснительного комплекса и онкологической клиники.
— Мы показали инвестору в качестве площадки для онкологической клиники санаторий имени Чехова в Ялте, — рассказал Олег Морозов.
Инвестфонд также планирует инвестировать в другие сферы. Например, рассматривается строительство коммерческой и жилой недвижимости.
— У инвестора уже есть опыт реализации крупных медицинских инвестпроектов в странах Ближнего Востока. А руководитель является еще и председателем правления Центра медицины в Южной Корее, — рассказали в