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13:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Международный инвестфонд намерен построить в Крыму энергоопреснительный комплекс и онкоклинику

Инвестор также рассматривает возможность строительства недвижимости.

Источник: РИА "Новости"

Гендиректор «Корпорации развития Республики Крым» Олег Морозов и председатель правления фонда «Retag GlobalInvest» Ли Бохун Гамильтон накануне подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в министерстве экономразвития Республики Крым.

Согласно этому документу, инвестор планирует реализовать в республике два проекта. Прошли переговоры прошли о создании энергоопреснительного комплекса и онкологической клиники.

— Мы показали инвестору в качестве площадки для онкологической клиники санаторий имени Чехова в Ялте, — рассказал Олег Морозов.

Инвестфонд также планирует инвестировать в другие сферы. Например, рассматривается строительство коммерческой и жилой недвижимости.

— У инвестора уже есть опыт реализации крупных медицинских инвестпроектов в странах Ближнего Востока. А руководитель является еще и председателем правления Центра медицины в Южной Корее, — рассказали в пресс-службе минэкономразвития РК.

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