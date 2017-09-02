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17:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

Марат Ахметов: В настоящее время убрано около 70 процентов площадей зерновых

В настоящее время убрано около 70 процентов площадей зерновых, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов в рамках совещания по вопросам строительства и реконструкции объектов, состоявшегося сегодня в Кабинете министров РТ.

Источник: Reuters

Марат Ахметов отметил, что прошедшие в республике осадки несколько сдерживают темп уборочных работ, но в целом они кстати и для озимых засеваемых, и для осенней основной обработки. «Обеспечение высокопроизводительной работы уборочным комплексом позволило многим районам убрать значительные площади уже в оптимальные сроки и без потерь. В целом, темпы по республике за прошедший период у нас были высокие, к концу августа было убрано около 70 процентов площадей зерновых», — сообщил Марат Ахметов.

На сегодняшний день в Татарстане намолочено 3 млн. 750 тыс. тонн зерна. Насчитывается 14 районов с высокими показателями — по 100 тыс. тонн намолотого зерна, среди лидеров Заинский и Сармановский муниципальные районы. По уборке зерновых на сегодняшний день отстают Камско-Устьинский, Верхнеуслонский, Менделеевский, Бугульминский и Тукаевский районы.

«Ряду районов придется выдерживать высокое напряжение. Для наращивания темпов следует более активно заниматься перевозкой комбайнов не только внутри районов, но и привлекать их со стороны. На сегодняшний день уже привлечены 150 зерноуборочных комбайнов из Ростова, Краснодара, Башкортостана, Самары, Оренбурга и Марий Эл. Но это количество не предел с учетом предстоящей работы. Такую практику нам надо продолжить и дальше, она требует повседневной конкретной работы с каждым хозяйством, тем более нам предстоит еще убрать целых полмиллиона гектара зерновых. Неизвестно, какая погода будет в сентябре», — отметил министр.

По прогнозам министра, в текущем году ожидается около 560 тыс. гектаров озимого сева. В настоящее время посеяно 320 тыс. гектаров. По его словам, качественный сев позволили обеспечить прошедшие в республики дожди.

В 2016 году к аналогичному периоду уборка была завершена с рекордными показателями в 99,9 процентов.

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