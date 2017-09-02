Минфин РК перечислил на компенсации вкладчикам украинских банков более 28 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Деньги пойдут на выплату компенсаций крымчанам — вкладчикам украинским банков, суммы депозитов которых превышают 700 тыс руб. Об этом сообщила глава Минфина Ирина Кивико.

«Все поступившие средства от продажи двух объектов национализированного имущества направлены Минфином Крыма в Фонд защиты вкладчиков в виде субсидии. В свою очередь, Фонд на основании сформированных реестров вкладчиков будет передавать средства уполномоченным банкам-агентам для непосредственного проведения компенсационных выплат. При этом выплаты будут производиться пропорционально заявленным требованиям», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Ирина Кивико уточнила, что после того, как Фонд перечислит деньги в банки-агенты, вкладчикам с помощью СМС-сообщений или письмами на адреса электронной почты сообщат о дополнительных компенсационных выплатах (с указанием банка, куда можно обратиться за получением выплаты).