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18:51 (мск), источник: РИА Крым

Минфин РК перечислил на компенсации вкладчикам украинских банков более 28 млн рублей

Министерство финансов Республики Крым перечислило на счет Фонда защиты вкладчиков более 28,8 млн руб. Средства получили от продажи двух объектов национализированного имущества.

Источник: РИА "Новости"

Деньги пойдут на выплату компенсаций крымчанам — вкладчикам украинским банков, суммы депозитов которых превышают 700 тыс руб. Об этом сообщила глава Минфина Ирина Кивико.

«Все поступившие средства от продажи двух объектов национализированного имущества направлены Минфином Крыма в Фонд защиты вкладчиков в виде субсидии. В свою очередь, Фонд на основании сформированных реестров вкладчиков будет передавать средства уполномоченным банкам-агентам для непосредственного проведения компенсационных выплат. При этом выплаты будут производиться пропорционально заявленным требованиям», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Ирина Кивико уточнила, что после того, как Фонд перечислит деньги в банки-агенты, вкладчикам с помощью СМС-сообщений или письмами на адреса электронной почты сообщат о дополнительных компенсационных выплатах (с указанием банка, куда можно обратиться за получением выплаты).

После вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году украинские банки отказались выплачивать депозиты гражданам Республики Крым и Севастополя. Больше всех пострадали вкладчики «Приватбанка».

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