Курс биткоина установил новый исторический максимум в $5000

Источник: AP 2017

Курс криптовалюты биткоин на торгах в субботу, 2 сентября, превысил $5000 за единицу. Об этом говорится на сайте электронной криптовалютной биржи Coindesk.

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По данным на 6:25 мск курс биткоина составил $5013,91 за единицу, однако уже через десять минут цена снизилась до $5000. К 12:55 мск биткоин подешевел на 5,41% и составил $4,68 тыс.

Как отмечает Coindesk, на этой неделе курс биткоина колебался в диапазоне от $4700 до $4800, один раз был зафиксирован минимум в $4 221.

В середине августа курс биткоина побил исторический максимум, превысив $4000 за единицу. Тогда капитализация криптовалюты составила $66,9 млрд. При этом отделившийся Bitcoin cash, наоборот, потерял 3% — его курс составил $311,11.

Биткоин разделился на классический биткоин и bitcoin cash в начале августа. Разделение произошло после того, как часть майнеров и владельцев криптовалюты предложили заменить протокол биткоина на новый, SegWit2x. Замена протокола должна была помочь увеличить скорость транзакций и уменьшить размер комиссии за операции.