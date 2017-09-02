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15:19 (мск), источник: РБК

Курс биткоина установил новый исторический максимум в $5000

Биткоин на торгах в субботу вновь обновил исторический максимум. Курс самой популярной криптовалюты кратковременно превысил $5000.

Источник: AP 2017

Курс криптовалюты биткоин на торгах в субботу, 2 сентября, превысил $5000 за единицу. Об этом говорится на сайте электронной криптовалютной биржи Coindesk.

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По данным на 6:25 мск курс биткоина составил $5013,91 за единицу, однако уже через десять минут цена снизилась до $5000. К 12:55 мск биткоин подешевел на 5,41% и составил $4,68 тыс.

Как отмечает Coindesk, на этой неделе курс биткоина колебался в диапазоне от $4700 до $4800, один раз был зафиксирован минимум в $4 221.

В середине августа курс биткоина побил исторический максимум, превысив $4000 за единицу. Тогда капитализация криптовалюты составила $66,9 млрд. При этом отделившийся Bitcoin cash, наоборот, потерял 3% — его курс составил $311,11.

Биткоин разделился на классический биткоин и bitcoin cash в начале августа. Разделение произошло после того, как часть майнеров и владельцев криптовалюты предложили заменить протокол биткоина на новый, SegWit2x. Замена протокола должна была помочь увеличить скорость транзакций и уменьшить размер комиссии за операции.

Справка
Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
В В
Какая-то раздутая "валюта"... Чем она подкреплена? Золотом?
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