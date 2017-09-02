Незаконные киоски на Стара-Загоре скоро уберут

Источник: Pro Город Самара

Как сообщает мэрия Самары, требование о сносе незаконных торговых объектов опубликовано на официальном сайте. И речь идет о киосках, которые работают на улице Стара-Загора, в районе пересечения с улицей Ново-Вокзальной.

Под снос попадут семь ларьков, где продают хлеб, мороженое, мясо, сигареты, текстиль, колбасы, овощи и фрукты. Владельцев просят самостоятельно вывезти с площадок торговые объекты.

— Также предлагаем владельцам явиться в течение семи дней в департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары или администрацию Промышленного района для выяснения правомерности установки данных объектов, — говорится в обращении мэрии.