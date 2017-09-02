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16:48 (мск), источник: Pro Город Самара

Незаконные киоски на Стара-Загоре скоро уберут

С начала года городские власти нейтрализовали уже 150 таких торговых точек.

Источник: Pro Город Самара

Как сообщает мэрия Самары, требование о сносе незаконных торговых объектов опубликовано на официальном сайте. И речь идет о киосках, которые работают на улице Стара-Загора, в районе пересечения с улицей Ново-Вокзальной.

Под снос попадут семь ларьков, где продают хлеб, мороженое, мясо, сигареты, текстиль, колбасы, овощи и фрукты. Владельцев просят самостоятельно вывезти с площадок торговые объекты.

— Также предлагаем владельцам явиться в течение семи дней в департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары или администрацию Промышленного района для выяснения правомерности установки данных объектов, — говорится в обращении мэрии.

Напомним, ранее власти адресовали аналогичные требования к владельцам киосков, которые расположены на рынке на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. От этих торговых рядов власти решили избавиться, так как, по мнению чиновников, они портят внешний облик города.

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